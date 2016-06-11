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بالفيديو.. ٩ آيات قرآنية تُقرأ بشكلٍ خاطئ.. تعرّف عليها بصوت الشيخ "المعيقلي"

برامج حديثة على الأجهرة الذكية تقرأ الآيات وتُفسّر معانيها

كثيرًا ما نقرأ الآيات القرآنية هذه الأيام المباركة، وقد لا نُركّز على طريقة نطقها الصحيح، وقد نُعيد قراءتها مرارًا وتكرارًا؛ ولا نستشعر بأن ذلك النطق قد يُحرّف معنى آية بأكملها دون عِلمنا.

والآيات القرآنية التي قد لا نُتقِن نطقها بالشكل الصحيح كُثر، ولكن لخّص مقطع تداولته بعض شبكات التواصل الاجتماعي، أبرز ٩ آيات قرآنية؛ قد لا تُقرأ بشكلٍ صحيح، متبوعةً بتصحيح بصوت إمام الحرم المكي؛ الشيخ ماهر المعيقلي.

يُشار إلى أن توسّع التقنية الحديثة وتطوّرها، ساهمت في انتشار برامج للمصحف الشريف على الأجهزة الذكية؛ متبوعةً بالاستماع لأي آية قرآنية تُشكِل على قارئها، وبصوت عددٍ من القرّاء المعروفين، بالإضافة إلى إدراج خاصية تفسير معاني القرآن الكريم وتدبّر معانيه.

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بالفيديو.. ٩ آيات قرآنية تُقرأ بشكلٍ خاطئ.. تعرّف عليها بصوت الشيخ "المعيقلي"
سبق

كثيرًا ما نقرأ الآيات القرآنية هذه الأيام المباركة، وقد لا نُركّز على طريقة نطقها الصحيح، وقد نُعيد قراءتها مرارًا وتكرارًا؛ ولا نستشعر بأن ذلك النطق قد يُحرّف معنى آية بأكملها دون عِلمنا.

والآيات القرآنية التي قد لا نُتقِن نطقها بالشكل الصحيح كُثر، ولكن لخّص مقطع تداولته بعض شبكات التواصل الاجتماعي، أبرز ٩ آيات قرآنية؛ قد لا تُقرأ بشكلٍ صحيح، متبوعةً بتصحيح بصوت إمام الحرم المكي؛ الشيخ ماهر المعيقلي.

يُشار إلى أن توسّع التقنية الحديثة وتطوّرها، ساهمت في انتشار برامج للمصحف الشريف على الأجهزة الذكية؛ متبوعةً بالاستماع لأي آية قرآنية تُشكِل على قارئها، وبصوت عددٍ من القرّاء المعروفين، بالإضافة إلى إدراج خاصية تفسير معاني القرآن الكريم وتدبّر معانيه.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
10:23 PM

بالفيديو.. ٩ آيات قرآنية تُقرأ بشكلٍ خاطئ.. تعرّف عليها بصوت الشيخ "المعيقلي"

برامج حديثة على الأجهرة الذكية تقرأ الآيات وتُفسّر معانيها

A A A
عمر السبيعي - الرياض
4
26,918

كثيرًا ما نقرأ الآيات القرآنية هذه الأيام المباركة، وقد لا نُركّز على طريقة نطقها الصحيح، وقد نُعيد قراءتها مرارًا وتكرارًا؛ ولا نستشعر بأن ذلك النطق قد يُحرّف معنى آية بأكملها دون عِلمنا.

والآيات القرآنية التي قد لا نُتقِن نطقها بالشكل الصحيح كُثر، ولكن لخّص مقطع تداولته بعض شبكات التواصل الاجتماعي، أبرز ٩ آيات قرآنية؛ قد لا تُقرأ بشكلٍ صحيح، متبوعةً بتصحيح بصوت إمام الحرم المكي؛ الشيخ ماهر المعيقلي.

يُشار إلى أن توسّع التقنية الحديثة وتطوّرها، ساهمت في انتشار برامج للمصحف الشريف على الأجهزة الذكية؛ متبوعةً بالاستماع لأي آية قرآنية تُشكِل على قارئها، وبصوت عددٍ من القرّاء المعروفين، بالإضافة إلى إدراج خاصية تفسير معاني القرآن الكريم وتدبّر معانيه.

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