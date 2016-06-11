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بالفيديو.. "أبا الخيل" يؤكد وجوب التبرؤ من الجماعات المنحرفة ودعم قرارات ولي الأمر

قال: الإرجافُ حرامٌ لما فيه من أذِيَّة أهل الإيمان والبعض ألحقَه بكبائِر الذنوبِ

أكد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، أن واجب الجميع في المملكة التبرؤ من الولاء للأحزاب والتنظيمات المتطرفة والجماعات المنحرفة كتنظيم جماعة الإخوان وأدواتها وأماكنها ودولها الراعية لها والمفعلة لمطامعها وأهدافها السيئة والمعادية.

وقال: الكيّس من دان نفسه واستعاذ بخالقه من الهوى وحظوظ النفس وتبرأ من الولاء للأحزاب والتنظيمات المتطرفة والجماعات المنحرفة، وتجرد في قوله وفعله لله تعالى, ولينزل ذلك على ما يشاع هذه الأيام حول قطع المملكة العربية السعودية العلاقات مع حكومة بلد زاد شرها وتبين خطرها بسبب ما تقوم به من نشاطات تمس أمن واستقرار المنطقة بعامة والمملكة بخاصة, مع ما هو معروف عن ولاة أمرنا حفظهم الله من طول البال والحكمة والروية وسعة الصدر والعفو والصفح.

وأضاف الدكتور أبا الخيل في محاضرة بجامع الأميرة حصة بنت عبدالعزيز بمدينة الرياض يوم الخميس الماضي: الإرجاف هو إِحْدَاثُ الخَوْفِ وَالرُّعْبِ فِي النفوس والخَبَرُ الكاذِبُ المثير للفتن والاضطراب والأَراجيف في شأن السياسة شوائع تُنشر للتأْثير في العامة لتأليبهم على ولاة أمرهم والتشكيك في قرارتهم تبعا للهوى والفتنة.

وزاد: ذكر الإمام القرطبيُّ أن الإرجافُ حرامٌ لما فيه من أذِيَّة أهل الإيمان؛ بل ألحقَه بعضُهم بكبائِر الذنوبِ؛ لأن الله لعنَهم في كتابِه وقرنَهم بأهل النفاق، فقال: ((مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوأ))، وأمرَ نبيَّه بنفيِهم ومُقاتلتهم.

وتابع: تشتدُّ الحُرمة في أيام الفتن، وظروف تسلُّط الأعداء، وما ذلك إلا لأن الإرجافَ لو فشَا في الناسِ فإنه لا يزيدُهم إلا شرًّا وفسادًا، وضعفًا وهوانًا، وفتنةً وتناحراً، لذلك نجد أهل الإرجاف ودعاة الفتنة والمروّجين لشعارات أعداء الدين ومنهج أهل السنة عموا أو تعاموا عن فتوى مهمة للإمام عبدالعزيز بن باز حول نفس القضية.

وأكمل الدكتور أبا الخيل: لذلك أقول إن الحق فيما رَآه ولي أمرنا أبلج وواضح وضوح الشمس في رابعة النهار ولله الحمد، أفلا يكون ما يردده أولئك المفتونون المسيسون من الدعوة إلى السكوت وعدم البيان والتأييد والوقوف الصادق لأن ذلك من الفتنة التي نهي المسلم من الدخول والخوض فيها (على حد زعمهم) هو المرض والإرجاف والهوى والفتنة بعينها.

ومضى يقول: يبدو أن الأمر زاد عن حده وطفح الكيل وبلغ السيل الزبى, ولَم يكن هناك مجال للصبر أو الانتظار حتى جاءت هذه القرارات لتجعل لذلك حدا لهذه التجاوزات الخطيرة الشنيعة, ثم يأتي شخص لا يعرف إلا التخذيل والإرجاف ويشكك كل عامي بسيط بقرارات بُنيت على استقراء وتحري وخبرة وحقائق ووثائق وأدلة وبراهين قواطع!! ولذلك لابد أن يكون موقفنا جميعاً من علماء ومسؤولين وطلبة علم وعامة واضحاً وجلياً وصادقاً وصريحاً مع ما رآه ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

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بالفيديو.. "أبا الخيل" يؤكد وجوب التبرؤ من الجماعات المنحرفة ودعم قرارات ولي الأمر
سبق

أكد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، أن واجب الجميع في المملكة التبرؤ من الولاء للأحزاب والتنظيمات المتطرفة والجماعات المنحرفة كتنظيم جماعة الإخوان وأدواتها وأماكنها ودولها الراعية لها والمفعلة لمطامعها وأهدافها السيئة والمعادية.

وقال: الكيّس من دان نفسه واستعاذ بخالقه من الهوى وحظوظ النفس وتبرأ من الولاء للأحزاب والتنظيمات المتطرفة والجماعات المنحرفة، وتجرد في قوله وفعله لله تعالى, ولينزل ذلك على ما يشاع هذه الأيام حول قطع المملكة العربية السعودية العلاقات مع حكومة بلد زاد شرها وتبين خطرها بسبب ما تقوم به من نشاطات تمس أمن واستقرار المنطقة بعامة والمملكة بخاصة, مع ما هو معروف عن ولاة أمرنا حفظهم الله من طول البال والحكمة والروية وسعة الصدر والعفو والصفح.

وأضاف الدكتور أبا الخيل في محاضرة بجامع الأميرة حصة بنت عبدالعزيز بمدينة الرياض يوم الخميس الماضي: الإرجاف هو إِحْدَاثُ الخَوْفِ وَالرُّعْبِ فِي النفوس والخَبَرُ الكاذِبُ المثير للفتن والاضطراب والأَراجيف في شأن السياسة شوائع تُنشر للتأْثير في العامة لتأليبهم على ولاة أمرهم والتشكيك في قرارتهم تبعا للهوى والفتنة.

وزاد: ذكر الإمام القرطبيُّ أن الإرجافُ حرامٌ لما فيه من أذِيَّة أهل الإيمان؛ بل ألحقَه بعضُهم بكبائِر الذنوبِ؛ لأن الله لعنَهم في كتابِه وقرنَهم بأهل النفاق، فقال: ((مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوأ))، وأمرَ نبيَّه بنفيِهم ومُقاتلتهم.

وتابع: تشتدُّ الحُرمة في أيام الفتن، وظروف تسلُّط الأعداء، وما ذلك إلا لأن الإرجافَ لو فشَا في الناسِ فإنه لا يزيدُهم إلا شرًّا وفسادًا، وضعفًا وهوانًا، وفتنةً وتناحراً، لذلك نجد أهل الإرجاف ودعاة الفتنة والمروّجين لشعارات أعداء الدين ومنهج أهل السنة عموا أو تعاموا عن فتوى مهمة للإمام عبدالعزيز بن باز حول نفس القضية.

وأكمل الدكتور أبا الخيل: لذلك أقول إن الحق فيما رَآه ولي أمرنا أبلج وواضح وضوح الشمس في رابعة النهار ولله الحمد، أفلا يكون ما يردده أولئك المفتونون المسيسون من الدعوة إلى السكوت وعدم البيان والتأييد والوقوف الصادق لأن ذلك من الفتنة التي نهي المسلم من الدخول والخوض فيها (على حد زعمهم) هو المرض والإرجاف والهوى والفتنة بعينها.

ومضى يقول: يبدو أن الأمر زاد عن حده وطفح الكيل وبلغ السيل الزبى, ولَم يكن هناك مجال للصبر أو الانتظار حتى جاءت هذه القرارات لتجعل لذلك حدا لهذه التجاوزات الخطيرة الشنيعة, ثم يأتي شخص لا يعرف إلا التخذيل والإرجاف ويشكك كل عامي بسيط بقرارات بُنيت على استقراء وتحري وخبرة وحقائق ووثائق وأدلة وبراهين قواطع!! ولذلك لابد أن يكون موقفنا جميعاً من علماء ومسؤولين وطلبة علم وعامة واضحاً وجلياً وصادقاً وصريحاً مع ما رآه ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
03:02 PM

بالفيديو.. "أبا الخيل" يؤكد وجوب التبرؤ من الجماعات المنحرفة ودعم قرارات ولي الأمر

قال: الإرجافُ حرامٌ لما فيه من أذِيَّة أهل الإيمان والبعض ألحقَه بكبائِر الذنوبِ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,624

أكد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، أن واجب الجميع في المملكة التبرؤ من الولاء للأحزاب والتنظيمات المتطرفة والجماعات المنحرفة كتنظيم جماعة الإخوان وأدواتها وأماكنها ودولها الراعية لها والمفعلة لمطامعها وأهدافها السيئة والمعادية.

وقال: الكيّس من دان نفسه واستعاذ بخالقه من الهوى وحظوظ النفس وتبرأ من الولاء للأحزاب والتنظيمات المتطرفة والجماعات المنحرفة، وتجرد في قوله وفعله لله تعالى, ولينزل ذلك على ما يشاع هذه الأيام حول قطع المملكة العربية السعودية العلاقات مع حكومة بلد زاد شرها وتبين خطرها بسبب ما تقوم به من نشاطات تمس أمن واستقرار المنطقة بعامة والمملكة بخاصة, مع ما هو معروف عن ولاة أمرنا حفظهم الله من طول البال والحكمة والروية وسعة الصدر والعفو والصفح.

وأضاف الدكتور أبا الخيل في محاضرة بجامع الأميرة حصة بنت عبدالعزيز بمدينة الرياض يوم الخميس الماضي: الإرجاف هو إِحْدَاثُ الخَوْفِ وَالرُّعْبِ فِي النفوس والخَبَرُ الكاذِبُ المثير للفتن والاضطراب والأَراجيف في شأن السياسة شوائع تُنشر للتأْثير في العامة لتأليبهم على ولاة أمرهم والتشكيك في قرارتهم تبعا للهوى والفتنة.

وزاد: ذكر الإمام القرطبيُّ أن الإرجافُ حرامٌ لما فيه من أذِيَّة أهل الإيمان؛ بل ألحقَه بعضُهم بكبائِر الذنوبِ؛ لأن الله لعنَهم في كتابِه وقرنَهم بأهل النفاق، فقال: ((مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوأ))، وأمرَ نبيَّه بنفيِهم ومُقاتلتهم.

وتابع: تشتدُّ الحُرمة في أيام الفتن، وظروف تسلُّط الأعداء، وما ذلك إلا لأن الإرجافَ لو فشَا في الناسِ فإنه لا يزيدُهم إلا شرًّا وفسادًا، وضعفًا وهوانًا، وفتنةً وتناحراً، لذلك نجد أهل الإرجاف ودعاة الفتنة والمروّجين لشعارات أعداء الدين ومنهج أهل السنة عموا أو تعاموا عن فتوى مهمة للإمام عبدالعزيز بن باز حول نفس القضية.

وأكمل الدكتور أبا الخيل: لذلك أقول إن الحق فيما رَآه ولي أمرنا أبلج وواضح وضوح الشمس في رابعة النهار ولله الحمد، أفلا يكون ما يردده أولئك المفتونون المسيسون من الدعوة إلى السكوت وعدم البيان والتأييد والوقوف الصادق لأن ذلك من الفتنة التي نهي المسلم من الدخول والخوض فيها (على حد زعمهم) هو المرض والإرجاف والهوى والفتنة بعينها.

ومضى يقول: يبدو أن الأمر زاد عن حده وطفح الكيل وبلغ السيل الزبى, ولَم يكن هناك مجال للصبر أو الانتظار حتى جاءت هذه القرارات لتجعل لذلك حدا لهذه التجاوزات الخطيرة الشنيعة, ثم يأتي شخص لا يعرف إلا التخذيل والإرجاف ويشكك كل عامي بسيط بقرارات بُنيت على استقراء وتحري وخبرة وحقائق ووثائق وأدلة وبراهين قواطع!! ولذلك لابد أن يكون موقفنا جميعاً من علماء ومسؤولين وطلبة علم وعامة واضحاً وجلياً وصادقاً وصريحاً مع ما رآه ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

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