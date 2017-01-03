أطلق الحرس الملكي ممثلا بإدارة الشؤون العامة العمل التوعوي الثالث بعنوان "وطننا أمانة"، والذي يرسخ مفاهيم حب الوطن والانتماء له والعلاقة المتينة بين شعب المملكة العربية السعودية وولاة أمرهم من عهد المؤسس -طيب الله ثراه- ،حيث واكب إطلاق هذا العمل ذكرى تجديد البيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- والذي يحمل شعار "تحت راية التوحيد نحن حصن عنيد".
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بالفيديو.. الحرس الملكي يطلق العمل التوعوي الثالث "وطننا أمانة"
يهدف إلى ترسيخ مفاهيم الانتماء بين الشعب وولاة أمره
أطلق الحرس الملكي ممثلا بإدارة الشؤون العامة العمل التوعوي الثالث بعنوان "وطننا أمانة"، والذي يرسخ مفاهيم حب الوطن والانتماء له والعلاقة المتينة بين شعب المملكة العربية السعودية وولاة أمرهم من عهد المؤسس -طيب الله ثراه- ،حيث واكب إطلاق هذا العمل ذكرى تجديد البيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- والذي يحمل شعار "تحت راية التوحيد نحن حصن عنيد".
يهدف إلى ترسيخ مفاهيم الانتماء بين الشعب وولاة أمره
بالفيديو.. الحرس الملكي يطلق العمل التوعوي الثالث "وطننا أمانة"
أطلق الحرس الملكي ممثلا بإدارة الشؤون العامة العمل التوعوي الثالث بعنوان "وطننا أمانة"، والذي يرسخ مفاهيم حب الوطن والانتماء له والعلاقة المتينة بين شعب المملكة العربية السعودية وولاة أمرهم من عهد المؤسس -طيب الله ثراه- ،حيث واكب إطلاق هذا العمل ذكرى تجديد البيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- والذي يحمل شعار "تحت راية التوحيد نحن حصن عنيد".