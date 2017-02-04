بالفيديو.. الرياح تُسقط رافعة من بناية عالية في دبي

سقطت، أمس الجمعة، رافعة من فوق بناية عالية في شارع الشيخ زايد بدبي، على أربع سيارات، وهو ما أسفر عن إصابة شخص واحد، وتضرر السيارات.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن مدير إدارة العمليات بالدفاع المدني في دبي، المقدم فراس بالحصا، أن الحادث وقع "بسبب الرياح الشديدة، وتقلّب الأحوال الجوية، وقد أسفر عن إصابة شخص تم نقله إلى المستشفى، كما تسبب باشتعال النيران في سيارتين، وتضرر الأخريين.

وأضاف "بالحصا": إن الرافعة التي سقطت، كانت تصل بين برجين تابعين لفندق مطل على شارع الشيخ زايد.

وكشف فيديو متداول للحادث عن تعامل عمال الإطفاء بالمبنى مع الحريق الذي شب في السيارتين، حتى وصلت فرقة من مركز الدفاع المدني.

فيما تدخلت دوريات مرورية وأخرى تابعة لمركز شرطة بر دبي؛ لتحويل حركة السير من شارع الشيخ راشد وطريق الخدمات المؤديين إلى موقع الحادث.