بالفيديو .. "الزعاق" يستعرض تجمد المياه ويؤكد: بين الجوف وحائل -6 درجات

يُظهر تجمد مياه الغدران بالصحراء وتجمد المياه المتسربة من إحدى الحنفيات

نشر الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق، مقطع فيديو لرحلة قام بها فجر اليوم السبت، لتوثيق الموجة القطبية الباردة التي شهدتها المملكة.

وبيّن "الزعاق" أنه صور المقطع في منطقة بين حائل والجوف، تدنت فيها درجات الحرارة إلى 6 درجات تحت الصفر.

وأظهر الفيديو تجمد مياه الغدران في الصحراء وتجمد المياه المتسربة من إحدى الحنفيات في الصحراء.

وأكد "الزعاق" أن درجة التجمد للمياه تبرز مدى انخفاض درجة الحرارة مبينًا أنه سجلها في تلك المنطقة عند 6 درجات تحت الصفر.