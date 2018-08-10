النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"سبق" تتجوَّل داخل "المسورة" وترصد حالة الرضا بين المواطنين

شاهد.. "العوامية" تستعيد هدوءها.. ورجال الأمن يسيطرون على أوكار الإرهابيين ومروِّجي المخدرات والأسلحة

بالفيديو.. الشرطة البريطانية تبحث عن هذا الرجل

نشرت الشرطة البريطانية لقطات من كاميرا مراقبة، لرجل وهو يدفع امرأة أثناء عَدْوِهِ؛ لتسقط أمام حافلة. وناشدت الشرطة، أمس الثلاثاء، مَن يتعرف على هذا المعتدي، الإدلاء بمعلومات تساهم في اعتقاله.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أظهرت اللقطات الرجلَ وهو يمارس رياضة الجري على جسر بوتني في الخامس من مايو، وفجأة يقوم بدفع امرأة (33 عاماً) أثناء عَدْوِهِ بجانبها؛ لتسقط أمام الحافلة، قبل أن تتمالك نفسها وتبتعد بجسدها عن طريقها، كما انحرف قائد الحافلة قليلاً لتفاديها.

وتوقفت الحافلة بعد ذلك، وهو ما لم يظهر في اللقطات، ونزل الركاب لتقديم المساعدة للسيدة التي أصيبت بجروح طفيفة.

وقالت الشرطة إنها نشرت هذه اللقطات بعدما فشلت التحقيقات في الوصول إلى هوية العدّاء الذي وصفته بأنه رجل أبيض في العقد الرابع من عمره.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو.. الشرطة البريطانية تبحث عن هذا الرجل
سبق

نشرت الشرطة البريطانية لقطات من كاميرا مراقبة، لرجل وهو يدفع امرأة أثناء عَدْوِهِ؛ لتسقط أمام حافلة. وناشدت الشرطة، أمس الثلاثاء، مَن يتعرف على هذا المعتدي، الإدلاء بمعلومات تساهم في اعتقاله.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أظهرت اللقطات الرجلَ وهو يمارس رياضة الجري على جسر بوتني في الخامس من مايو، وفجأة يقوم بدفع امرأة (33 عاماً) أثناء عَدْوِهِ بجانبها؛ لتسقط أمام الحافلة، قبل أن تتمالك نفسها وتبتعد بجسدها عن طريقها، كما انحرف قائد الحافلة قليلاً لتفاديها.

وتوقفت الحافلة بعد ذلك، وهو ما لم يظهر في اللقطات، ونزل الركاب لتقديم المساعدة للسيدة التي أصيبت بجروح طفيفة.

وقالت الشرطة إنها نشرت هذه اللقطات بعدما فشلت التحقيقات في الوصول إلى هوية العدّاء الذي وصفته بأنه رجل أبيض في العقد الرابع من عمره.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
11:15 AM

بالفيديو.. الشرطة البريطانية تبحث عن هذا الرجل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
12,391

نشرت الشرطة البريطانية لقطات من كاميرا مراقبة، لرجل وهو يدفع امرأة أثناء عَدْوِهِ؛ لتسقط أمام حافلة. وناشدت الشرطة، أمس الثلاثاء، مَن يتعرف على هذا المعتدي، الإدلاء بمعلومات تساهم في اعتقاله.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أظهرت اللقطات الرجلَ وهو يمارس رياضة الجري على جسر بوتني في الخامس من مايو، وفجأة يقوم بدفع امرأة (33 عاماً) أثناء عَدْوِهِ بجانبها؛ لتسقط أمام الحافلة، قبل أن تتمالك نفسها وتبتعد بجسدها عن طريقها، كما انحرف قائد الحافلة قليلاً لتفاديها.

وتوقفت الحافلة بعد ذلك، وهو ما لم يظهر في اللقطات، ونزل الركاب لتقديم المساعدة للسيدة التي أصيبت بجروح طفيفة.

وقالت الشرطة إنها نشرت هذه اللقطات بعدما فشلت التحقيقات في الوصول إلى هوية العدّاء الذي وصفته بأنه رجل أبيض في العقد الرابع من عمره.

شارك برأيك
2
17

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
28,328
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
23,330
54 مليار ..

54 مليار ..

27 يوليو
24,338
26 مليار

26 مليار

25 يوليو
19,819

الفعاليات

جارية
01
أغسطس

مهرجان الورد والفاكهة

تنتهي 18 أغسطس
جارية
02
أغسطس

دراجون أكروبات

تنتهي 30 أغسطس
جارية
03
أغسطس

ملتقى الحرف والصناعات اليدوية الاول

تنتهي 15 أغسطس

كاريكاتير

وللراتب عتاب.. بعد طول غياب

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

بروفايل سبق: "مشروع البحر الأحمر والقدية".. النماذج العالمية هل تستعيد السائح السعودي؟
بروفايل سبق: "مشروع البحر الأحمر والقدية".. النماذج العالمية هل تستعيد السائح السعودي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة