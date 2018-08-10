بالفيديو.. الشرطة البريطانية تبحث عن هذا الرجل

نشرت الشرطة البريطانية لقطات من كاميرا مراقبة، لرجل وهو يدفع امرأة أثناء عَدْوِهِ؛ لتسقط أمام حافلة. وناشدت الشرطة، أمس الثلاثاء، مَن يتعرف على هذا المعتدي، الإدلاء بمعلومات تساهم في اعتقاله.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أظهرت اللقطات الرجلَ وهو يمارس رياضة الجري على جسر بوتني في الخامس من مايو، وفجأة يقوم بدفع امرأة (33 عاماً) أثناء عَدْوِهِ بجانبها؛ لتسقط أمام الحافلة، قبل أن تتمالك نفسها وتبتعد بجسدها عن طريقها، كما انحرف قائد الحافلة قليلاً لتفاديها.

وتوقفت الحافلة بعد ذلك، وهو ما لم يظهر في اللقطات، ونزل الركاب لتقديم المساعدة للسيدة التي أصيبت بجروح طفيفة.

وقالت الشرطة إنها نشرت هذه اللقطات بعدما فشلت التحقيقات في الوصول إلى هوية العدّاء الذي وصفته بأنه رجل أبيض في العقد الرابع من عمره.