بالفيديو.. الفيصل يكرم "اللحياني" ويدعو له "عسى الله يوفقك ويكفيك شر عيون الناس

لحصول الطالب على المركز الأول في العمليات الحسابية بالإمارات

أدى نيل الطالب وصيف سلطان اللحياني بالصف الخامس الابتدائي جائزة المركز الأول في المسابقة الدولية العالمية للحساب الذهني (يوسي ماس) التي أُقيمت بدولة الإمارات الشهر الماضي إلى إعجاب مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل حيث قام بتسليمه الهدية التكريمية وذلك أثناء جولته لمحافظة الجموم.

وكان مقطع فيديو طغى على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه مستشار خادم الحرمين الشريفين يتحاور مع الطالب اللحياني مستمعًا إليه ليلقي الطالب قصيدة قال فيها:

صحيح اني في ميزان البشر مازلت توي اصغير

أوزع اكبر همومي على نومي ولعباتي

وصحيح اني في ميزان البشر بدري على التفكير

تبقى افكاري محصورة بين الدمع وضحكاتي

وصحيح اني في ميزان البشر أعجز عن التعبير

حدودي افهم الإملاء وأركز في قراءاتي

انا ارفض كل سلبية تسبب فالجسم تخدير

ولايمكن بنظرة خاطئ أغير قناعاتي

انا اقول يا بشر عندي طموح اكبر من التنظير

عسى تسعفني الأيام وأحقق طموحاتي

انا همي جرى في دمي ولا يحتاج له تفسير

ابرفع راية بلادي ولا بيهمني ذاتي

على منهج كرام الأمة امشي مارتضي تغيير

حبيبي يا رسول الله يا اعظم كل قدواتي

وعبر "الفيصل" عن إعجابه بالطفل اللحياني قائلًا له "عسى الله يوفقك ويكفيك شر عيون الناس".

ومن جهة أخرى أوضح لـ" سبق " ولي أمر الطالب سلطان اللحياني أن لدى ابنه الاهتمام البالغ بالعمليات الحسابية ليتولى ووالدته الاهتمام به وإلحاقه ببرنامج التدريب في برنامج اليوسي ماس منذ أن كان عمره خمسة أعوام بشكل يومي مبينًا أنه تم تكثيف التدريب والاستعداد لهذه المسابقة منذ شهر شوال الماضي بواقع ٤ ساعات يوميًا ليتوجه الشهر الماضي لدولة الإمارات والمشاركة في المستوى level واستطاع أن ينال أمام ٣٠٠٠ طالب من دول عالمية متعددة المركز الأول بواقع الإجابة عن ١٧٥ مسألة من ٢٠٠ في غضون ٨ دقائق كما قدم اللحياني شكره وتقديره للمدربة وصال أبو زينب التي أشرفت على ابنه طيلة التحاقه بالبرنامج.

وأعرب الطالب وصيف اللحياني عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الفضل يعود بعد الله لوالديه اللذين نميا موهبته واهتما به منذ الصغر حتى حاز هذا المستوى كما أكد أن لقاءه سمو أمير منطقة مكة المكرمة سيكون حافزًا له وأعده بأنه والده الآخر وأن اللقاء به سيكون خالدًا في ذهنه للأبد، مضيفًا أن هوايته تكمن في القراءة والشعر ويأمل في إتمام مستويات البرنامج وأن يكون مدربًا في هذا التخصص.