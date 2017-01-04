بالفيديو.. جريمة ذبح تاجر قبطي تهز مصر

هزّت جريمة مروعة مدينة الإسكندرية ومصر كلها، فجر الثلاثاء 3 يناير، حيث أقدم شخص مجهول على ذبح تاجر قبطي أمام المارة، وفرّ هارباً، مهدداً ملاحقيه بالسلاح الذي استخدمه في تنفيذ جريمته.

وحسب وسائل إعلام مصرية، كان اللواء عادل التونسي، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطاراً بمقتل يوسف لمعي ذبحاً على يد مجهول الهوية أثناء وجوده في "محمصة" يمتلكها بشارع خالد بن الوليد شرقي المدينة.

وتوجه فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الجريمة، حيث قام فريق الأدلة الجنائية برفع البصمات ومعاينة المحل.

وتبيّن من المعاينة أن محل المجني عليه كان مخصصاً لبيع المكسرات وعلب الهدايا والخمور.

وكشفت التحريات وروايات شهود العيان أن القاتل كان يرتدي معطفاً أصفر اللون، وقد هاجم القتيل أثناء جلوسه لتدخين النرجيلة أمام محله، وأخرج سيفاً من طيات ملابسه وذبحه، فيما فشل الضحية في مقاومته.

من جهته، أفاد توني يوسف بأن والده لمعي يوسف، صاحب محل خمور بالإسكندرية، ذُبح أمام عينيه، على يد مجهول.

وأضاف أنه تمكّن من تحديد وجه القاتل، وأنه يستطيع التعرف عليه من الوهلة الأولى.

ورجح مصدر أمني، رفض ذكر اسمه، أن يكون الحادث بسبب خلافات مادية ولا توجد له أي أبعاد طائفية، مشيراً إلى أن فريق التحقيق بدأ فحص جميع علاقات المجني عليه، سواء العائلية أو التجارية؛ للوقوف على أبعاد الحادث.

إلى ذلك، تعكف قوات الأمن على تحليل فيديو حصلت عليه من كاميرات مراقبة مثبتة بمحل مجاور لمحل القتيل يُظهر الجريمة بوضوح ويكشف ملامح القاتل، فيما رفض مدير أمن الإسكندرية ذكر مزيد من التفاصيل حول ما يحتويه الفيديو، قائلاً إنهم حددوا هوية القاتل، وسيكون في قبضتهم خلال ساعات.