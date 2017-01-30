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بالفيديو.. حارس مرمى إنجليزي يتصدى لركلتيْ جزاء في 30 ثانية!

 خطف حارس مرمى فريق فولهام، ماركوس بيتينيلي، الأضواء، في المباراة التي جمعت فريقه بضيفه هال سيتي، ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بتصديه لركلتيْ جزاء خلال 30 ثانية.

 

وحسب موقع "روسيا اليوم"، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لـ"هال سيتي" في الدقيقة (87)؛ إلا أن "بيتينيلي" تَصَدّى لها ببراعة، قبل أن يعلن الحكم عن ركلة جزاء ثانية للضيوف، بعد ثوان من تضييع الركلة الأولى؛ لكن حارس مرمى فولهام المتألق، تصدى لها بنجاح أيضاً.

 

تجدر الإشارة إلى أن فريق فولهام الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم، بلغ دور الـ16 لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، باكتساحه هال سيتي بنتيجة (4- 1).

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بالفيديو.. حارس مرمى إنجليزي يتصدى لركلتيْ جزاء في 30 ثانية!
سبق

 خطف حارس مرمى فريق فولهام، ماركوس بيتينيلي، الأضواء، في المباراة التي جمعت فريقه بضيفه هال سيتي، ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بتصديه لركلتيْ جزاء خلال 30 ثانية.

 

وحسب موقع "روسيا اليوم"، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لـ"هال سيتي" في الدقيقة (87)؛ إلا أن "بيتينيلي" تَصَدّى لها ببراعة، قبل أن يعلن الحكم عن ركلة جزاء ثانية للضيوف، بعد ثوان من تضييع الركلة الأولى؛ لكن حارس مرمى فولهام المتألق، تصدى لها بنجاح أيضاً.

 

تجدر الإشارة إلى أن فريق فولهام الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم، بلغ دور الـ16 لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، باكتساحه هال سيتي بنتيجة (4- 1).

30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
11:46 AM

بالفيديو.. حارس مرمى إنجليزي يتصدى لركلتيْ جزاء في 30 ثانية!

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 خطف حارس مرمى فريق فولهام، ماركوس بيتينيلي، الأضواء، في المباراة التي جمعت فريقه بضيفه هال سيتي، ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بتصديه لركلتيْ جزاء خلال 30 ثانية.

 

وحسب موقع "روسيا اليوم"، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لـ"هال سيتي" في الدقيقة (87)؛ إلا أن "بيتينيلي" تَصَدّى لها ببراعة، قبل أن يعلن الحكم عن ركلة جزاء ثانية للضيوف، بعد ثوان من تضييع الركلة الأولى؛ لكن حارس مرمى فولهام المتألق، تصدى لها بنجاح أيضاً.

 

تجدر الإشارة إلى أن فريق فولهام الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم، بلغ دور الـ16 لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، باكتساحه هال سيتي بنتيجة (4- 1).

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