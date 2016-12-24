بالفيديو.. حارس مرمى مصري يرتكب خطأ كوميدياً!

في بطولة كأس مصر

دخل حارس المرمى المصري، محمد العربي، حارس مرمى فريق فاركو، في تاريخ اللقطات الكوميدية في مباريات كرة القدم وذلك بعد الموقف الغريب الذي قام به.



وكانت مباراة وادي دجلة وفاركو في دور الـ 32 من كأس مصر، قد شهدت تلك الواقعة بعدما أمسك الكرة وجري بها خارج المنطقة لعدة ياردات وهو ممسك بها، في موقف غريب ونادر الحدوث في الملاعب.



يذكر أن المباراة قد انتهت بفوز وادي دجلة وتأهله إلى دور الـ 16 بالبطولة بعد الفوز على فاركو بثلاثة أهداف دون رد.