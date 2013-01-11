بالفيديو.. حرة الشاقة بالعيص تكتسي بالثلوج فجراً

وصلت درجة الحرارة إلى أقل من 6 تحت الصفر

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه اكتساء حرة الشاقة بمحافظة العيص فجر اليوم بالثلوج؛ بعدما وصلت درجة الحرارة إلى أقل من ست درجات تحت الصفر.



وسجل مقطع الفيديو تساقط الثلوج بالمرتفعات بالبياض بحرة الشاقة، وخرج عدد من المتنزهين إلى المرتفعات لمشاهدة الأجواء.



يذكر أن هيئة الأرصاد حذرت في وقت سابق من استمرار الكتلة الهوائية الباردة وتساقط الثلوج على المناطق الشمالية والشمالية الغربية من المملكة.