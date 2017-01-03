بالفيديو.. حركة النضال العربي تستهدف خطوط إمدادات النفط عبر تفجيرين بالأحواز

في إطار إستراتيجيتها لمهاجمة المراكز الاقتصادية الممولة لمشاريع الدولة الفارسية

استهدفت كتائب الشهيد محي الدين آل ناصر الجناح العسكري لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز فجر يوم 3 يناير خطوط إمدادات النفط في عمليتين متزامنتين في منطقتي العميدية والدلمون (ديلم) شرق ووسط الأحواز، وألحقت بهما خسائر كبيرة.



ففي العملية الأولى استهدف مقاتلو كتائب الشهيد محي الدين آل ناصر أنبوباً لنقل النفط الخام من حقل "مارون" في مدينة العميدية شرق الأحواز العاصمة إلى شركة "آغاجري" للنفط والغاز، مما أدى إلى تدمير الأنبوب بشكل كامل وتوقف عملية ضخ النفط الخام.



أما الثانية فقد استهدفت في توقيت متزامن أنبوباً لتصدير النفط الخام من حقل بحركان الواقع بين مدينتي ميناء الجنابي وميناء الدلمون (ديلم) وسط الأحواز والذي ينقل النفط الخام إلى جزيرة خرج (خارك) ما أسفر عن تدميره بشكل كامل وخروجه عن العمل.



وقال أحد القيادات الميدانية لكتائب الشهيد محي الدين آل ناصر إن هذه العمليات تأتي في إطار الإستراتيجية العامة لحركة النضال العربي والتي رسمتها منذ بداية تأسيسها، وهي استهداف المراكز الاقتصادية الحساسة والحيوية التي تمول المخططات والمشاريع العدوانية للدولة الفارسية في الأحواز والدول العربية.



وأضاف هذا القيادي أن عام 2017 سيكون عاماً مختلفاً عن الأعوام السابقة لأن الحركة أعدت خطة محكمة ودقيقة لتوجيه ضربات نوعية ومؤثرة للعدو الفارسي.



تجدر الإشارة إلى أن العمليتين الجديدتين للحركة استهدفتا خطوطاً نفطية حيوية، حيث الأول استهدف أنبوباً ينقل 440 ألف برميل يومياً من حقل "مارون" إلى شركة "آغا جري" في قضاء العميدية شرق الأحواز لتكرير جزء منه من أجل الاستهلاك الداخلي وتصدير جزء منه، فيما العملية الثانية استهدفت أنبوباً ينقل نحو 60 ألف برميل من النفط الخام من حقل "بحركان" إلى جزيرة خرج لتصديره لاحقاً.

