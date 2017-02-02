بالفيديو.. حمار وحشي يسحب حارسه كالدمية

كشف مقطع فيديو مروّع عن قيام حمار وحشي بسحب حارس حديقة حيوان في الصين، من ذراعه مثل الدمية.

وحسب موقع "فيتو"، فإن الفيديو الذي تم تبادله على مواقع التواصل الاجتماعي، قد التقط في حديقة تشيملونج بمقاطعة قوانغتشو الصينية، واستغرق الأمر أكثر من دقيقتين لتحرير الحارس من بين فكي الحمار الوحشي.

وظهر الحمار الوحشي وهو يمسك بذراع الحارس بقوة ويهرب به داخل قفصه، فيما حاول باقي حراس الحديقة مطاردة الحمار وإجباره على ترك زميلهم.