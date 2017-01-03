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بالفيديو.. "دحرجة الموت" تنقذ مدرباً من بين فكّيْ تمساح عملاق

 أنقذت "دحرجة الموت" مدرباً تايلاندياً من بين فكّيْ تمساح عملاق، بعدما أطبق التمساح على يد المدرب، وبدأ يدور بالذراع ليفصله عن جسد المدرب، لكن المدرب سارع بلفّ جسده دورة كاملة مع لفة التمساح، ليأخذ وضعاً معتدلاً يحول دون قطع يده.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث أثناء عرض أمام الجمهور بحديقة "فوكيت" لعالم التماسيح في تايلاند يوم الجمعة الماضي.

وكشف فيديو مروّع عن اللحظة المفاجئة التي حاول فيها تمساح عملاق يبلغ طوله ثلاثة أمتار قتل المدرب أناوساك سلانجام (47 عاماً)، فقبض بفكّيه على يد المدرب، ودار بالذراع "دورة كاملة" ليفصلها عن بقية الجسد، لكن المدرب الخبرة، دار بجسده كله "دورة كاملة" مع التمساح، ثم سحب يده بسرعة في اللحظة المناسبة.

ونقلت الصحيفة عن موقع "فوكيت نيوز" أن "المدرب سلانجام شجاع وله خبرة طويلة، مكّنته من النجاة، حيث لم يصب إلا بجروح طفيفة، وسيعاود العمل في عالم التماسيح".

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بالفيديو.. "دحرجة الموت" تنقذ مدرباً من بين فكّيْ تمساح عملاق
سبق

 أنقذت "دحرجة الموت" مدرباً تايلاندياً من بين فكّيْ تمساح عملاق، بعدما أطبق التمساح على يد المدرب، وبدأ يدور بالذراع ليفصله عن جسد المدرب، لكن المدرب سارع بلفّ جسده دورة كاملة مع لفة التمساح، ليأخذ وضعاً معتدلاً يحول دون قطع يده.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث أثناء عرض أمام الجمهور بحديقة "فوكيت" لعالم التماسيح في تايلاند يوم الجمعة الماضي.

وكشف فيديو مروّع عن اللحظة المفاجئة التي حاول فيها تمساح عملاق يبلغ طوله ثلاثة أمتار قتل المدرب أناوساك سلانجام (47 عاماً)، فقبض بفكّيه على يد المدرب، ودار بالذراع "دورة كاملة" ليفصلها عن بقية الجسد، لكن المدرب الخبرة، دار بجسده كله "دورة كاملة" مع التمساح، ثم سحب يده بسرعة في اللحظة المناسبة.

ونقلت الصحيفة عن موقع "فوكيت نيوز" أن "المدرب سلانجام شجاع وله خبرة طويلة، مكّنته من النجاة، حيث لم يصب إلا بجروح طفيفة، وسيعاود العمل في عالم التماسيح".

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
01:54 PM

بالفيديو.. "دحرجة الموت" تنقذ مدرباً من بين فكّيْ تمساح عملاق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 أنقذت "دحرجة الموت" مدرباً تايلاندياً من بين فكّيْ تمساح عملاق، بعدما أطبق التمساح على يد المدرب، وبدأ يدور بالذراع ليفصله عن جسد المدرب، لكن المدرب سارع بلفّ جسده دورة كاملة مع لفة التمساح، ليأخذ وضعاً معتدلاً يحول دون قطع يده.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث أثناء عرض أمام الجمهور بحديقة "فوكيت" لعالم التماسيح في تايلاند يوم الجمعة الماضي.

وكشف فيديو مروّع عن اللحظة المفاجئة التي حاول فيها تمساح عملاق يبلغ طوله ثلاثة أمتار قتل المدرب أناوساك سلانجام (47 عاماً)، فقبض بفكّيه على يد المدرب، ودار بالذراع "دورة كاملة" ليفصلها عن بقية الجسد، لكن المدرب الخبرة، دار بجسده كله "دورة كاملة" مع التمساح، ثم سحب يده بسرعة في اللحظة المناسبة.

ونقلت الصحيفة عن موقع "فوكيت نيوز" أن "المدرب سلانجام شجاع وله خبرة طويلة، مكّنته من النجاة، حيث لم يصب إلا بجروح طفيفة، وسيعاود العمل في عالم التماسيح".

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