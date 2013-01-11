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بالفيديو.. "رسامة الوطن" تكشف تفاصيل رسمة البطل "العريف العواجي"

قالت: استغرقت ساعة.. وصراخ المرأة أثر فيَّ وجسَّد مشاعري بحس وطني

كشفت رسامة الوطن "عهود العبدالله" - كما لقبها متابعوها - لـ"سبق" تفاصيل الرسمة التي رسمتها للبطل العريف جبران جابر عواجي، الذي تصدى للإرهابيَّين في حي الياسمين، وأرداهما مقتولَين غير مأسوف عليهما، وذلك في مشهد بطولي، سطره بطل من أبطال السعودية الذين يذودون عن تراب وطنهم، ويقدمون أرواحهم رخيصة، لا يهابون ولا يخشون في الحق نيران الأعداء.
 
وقالت "العبدالله": بدأت الرسمة في اليوم نفسه الساعة الـ11 مساء، واستغرقت ساعة واحدة لإنجازها بعد انتشار مقطع الفيديو للبطل العواجي. وقمت بذلك بعد أدائه الدور الشجاع والبطولي. وهذا ليس غريبًا على أبناء الوطن الأوفياء. وكان الرسمة بدافع وطني. وأكثر شيء أثر فيَّ صوت المرأة التي تصوِّر وتصرخ؛ إذ دفعتني لأرسم هذه اللوحة بالرغم من أن صورته لم تكن واضحة، لكن حاولت أن أتقنها بقد ما أستطيع، ورسمت العواجي أثناء مشاهدتي له أثناء جلوسه على السرير الأبيض لتلقي العلاج بعد إصابته أثناء الذود عن الوطن".
 
وأضافت رسامة الوطن "عهود‏": "طريقتي أستخدمها منذ 5 سنوات، ‏وصارت طريقتي معروفة بقهوتي، وكانت تعتبر من ابتكاري ‏في الوطن. بعد ذلك أصبح الكل يتكلمون عن فني، الذي انتشر طبعًا، ولكن لست الوحيدة التي ابتكرها، بل كانت عند الأجانب قبلي طبعًا، وأكيد أنهم سبقوني. والمادة المستخدمة من قهوة تركية عادية طبعًا منتهية صلاحيتها. إذا أغمق مكانًا أُثقل القهوة، وإذا أفتحه أخففها بماء".
 
وتابعت "عهود": "ما دفعني أيضًا دافع قوي. ورسمتها وأنا أسمع الأغنية الوطنية نفسها أثناء الرسم. أنا بطبعي أحب أي شيء وطني. وأغلب لوحاتي وطنية، ‏أحسست بها. نحن جنود الله، وحدودنا نفديها بأرواحنا، وعنها نذود.. والرسمة تعبّر عن العواجي".
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "رسامة الوطن" تكشف تفاصيل رسمة البطل "العريف العواجي"
سبق

كشفت رسامة الوطن "عهود العبدالله" - كما لقبها متابعوها - لـ"سبق" تفاصيل الرسمة التي رسمتها للبطل العريف جبران جابر عواجي، الذي تصدى للإرهابيَّين في حي الياسمين، وأرداهما مقتولَين غير مأسوف عليهما، وذلك في مشهد بطولي، سطره بطل من أبطال السعودية الذين يذودون عن تراب وطنهم، ويقدمون أرواحهم رخيصة، لا يهابون ولا يخشون في الحق نيران الأعداء.
 
وقالت "العبدالله": بدأت الرسمة في اليوم نفسه الساعة الـ11 مساء، واستغرقت ساعة واحدة لإنجازها بعد انتشار مقطع الفيديو للبطل العواجي. وقمت بذلك بعد أدائه الدور الشجاع والبطولي. وهذا ليس غريبًا على أبناء الوطن الأوفياء. وكان الرسمة بدافع وطني. وأكثر شيء أثر فيَّ صوت المرأة التي تصوِّر وتصرخ؛ إذ دفعتني لأرسم هذه اللوحة بالرغم من أن صورته لم تكن واضحة، لكن حاولت أن أتقنها بقد ما أستطيع، ورسمت العواجي أثناء مشاهدتي له أثناء جلوسه على السرير الأبيض لتلقي العلاج بعد إصابته أثناء الذود عن الوطن".
 
وأضافت رسامة الوطن "عهود‏": "طريقتي أستخدمها منذ 5 سنوات، ‏وصارت طريقتي معروفة بقهوتي، وكانت تعتبر من ابتكاري ‏في الوطن. بعد ذلك أصبح الكل يتكلمون عن فني، الذي انتشر طبعًا، ولكن لست الوحيدة التي ابتكرها، بل كانت عند الأجانب قبلي طبعًا، وأكيد أنهم سبقوني. والمادة المستخدمة من قهوة تركية عادية طبعًا منتهية صلاحيتها. إذا أغمق مكانًا أُثقل القهوة، وإذا أفتحه أخففها بماء".
 
وتابعت "عهود": "ما دفعني أيضًا دافع قوي. ورسمتها وأنا أسمع الأغنية الوطنية نفسها أثناء الرسم. أنا بطبعي أحب أي شيء وطني. وأغلب لوحاتي وطنية، ‏أحسست بها. نحن جنود الله، وحدودنا نفديها بأرواحنا، وعنها نذود.. والرسمة تعبّر عن العواجي".
 

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
10:33 PM
قالت: استغرقت ساعة.. وصراخ المرأة أثر فيَّ وجسَّد مشاعري بحس وطني

بالفيديو.. "رسامة الوطن" تكشف تفاصيل رسمة البطل "العريف العواجي"

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
24
35,745

كشفت رسامة الوطن "عهود العبدالله" - كما لقبها متابعوها - لـ"سبق" تفاصيل الرسمة التي رسمتها للبطل العريف جبران جابر عواجي، الذي تصدى للإرهابيَّين في حي الياسمين، وأرداهما مقتولَين غير مأسوف عليهما، وذلك في مشهد بطولي، سطره بطل من أبطال السعودية الذين يذودون عن تراب وطنهم، ويقدمون أرواحهم رخيصة، لا يهابون ولا يخشون في الحق نيران الأعداء.
 
وقالت "العبدالله": بدأت الرسمة في اليوم نفسه الساعة الـ11 مساء، واستغرقت ساعة واحدة لإنجازها بعد انتشار مقطع الفيديو للبطل العواجي. وقمت بذلك بعد أدائه الدور الشجاع والبطولي. وهذا ليس غريبًا على أبناء الوطن الأوفياء. وكان الرسمة بدافع وطني. وأكثر شيء أثر فيَّ صوت المرأة التي تصوِّر وتصرخ؛ إذ دفعتني لأرسم هذه اللوحة بالرغم من أن صورته لم تكن واضحة، لكن حاولت أن أتقنها بقد ما أستطيع، ورسمت العواجي أثناء مشاهدتي له أثناء جلوسه على السرير الأبيض لتلقي العلاج بعد إصابته أثناء الذود عن الوطن".
 
وأضافت رسامة الوطن "عهود‏": "طريقتي أستخدمها منذ 5 سنوات، ‏وصارت طريقتي معروفة بقهوتي، وكانت تعتبر من ابتكاري ‏في الوطن. بعد ذلك أصبح الكل يتكلمون عن فني، الذي انتشر طبعًا، ولكن لست الوحيدة التي ابتكرها، بل كانت عند الأجانب قبلي طبعًا، وأكيد أنهم سبقوني. والمادة المستخدمة من قهوة تركية عادية طبعًا منتهية صلاحيتها. إذا أغمق مكانًا أُثقل القهوة، وإذا أفتحه أخففها بماء".
 
وتابعت "عهود": "ما دفعني أيضًا دافع قوي. ورسمتها وأنا أسمع الأغنية الوطنية نفسها أثناء الرسم. أنا بطبعي أحب أي شيء وطني. وأغلب لوحاتي وطنية، ‏أحسست بها. نحن جنود الله، وحدودنا نفديها بأرواحنا، وعنها نذود.. والرسمة تعبّر عن العواجي".
 

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