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بالفيديو.. سرير متحرك بالشارع ينقل مريضة مصرية للمستشفى

تفاجأ المارة في أحد شوارع منطقة المنيل وسط القاهرة بشخصين يقومان بنقل مريضة على سرير متحرك وسط الشارع دون معرفة سبب نقلهما للمريضة بتلك الطريقة، دون استقلال إحدى سيارات الإسعاف.


ووفقاً لليوم السابع فقد تم نقل مريضة على سرير متحرك إلى المركز القومي للسموم بالمنيل.

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بالفيديو.. سرير متحرك بالشارع ينقل مريضة مصرية للمستشفى
سبق

تفاجأ المارة في أحد شوارع منطقة المنيل وسط القاهرة بشخصين يقومان بنقل مريضة على سرير متحرك وسط الشارع دون معرفة سبب نقلهما للمريضة بتلك الطريقة، دون استقلال إحدى سيارات الإسعاف.


ووفقاً لليوم السابع فقد تم نقل مريضة على سرير متحرك إلى المركز القومي للسموم بالمنيل.

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
08:04 PM

بالفيديو.. سرير متحرك بالشارع ينقل مريضة مصرية للمستشفى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفاجأ المارة في أحد شوارع منطقة المنيل وسط القاهرة بشخصين يقومان بنقل مريضة على سرير متحرك وسط الشارع دون معرفة سبب نقلهما للمريضة بتلك الطريقة، دون استقلال إحدى سيارات الإسعاف.


ووفقاً لليوم السابع فقد تم نقل مريضة على سرير متحرك إلى المركز القومي للسموم بالمنيل.

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