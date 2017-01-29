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بالفيديو.. لاعبون دوليون مشاهير تفوقوا على آبائهم في ملاعب كرة القدم العالمية

استعرض تقرير دولي بالفيديو قصص 15 لاعباً شهيراً في العالم، ورثوا كرة القدم عن آبائهم، وتفوقوا عليهم بعدما حققوا إنجازات لافتة مع أنديتهم ومنتخبات بلادهم على مدى السنوات الماضية.

وأظهر التقرير أن جميع هؤلاء اللاعبين يمتلكون سجلاً أفضل بكثير من تاريخ آبائهم، الذين كان لهم الفضل في ممارسة أبنائهم كرة القدم وهم صغار، وصولاً إلى الاحتراف التام.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بالفيديو.. لاعبون دوليون مشاهير تفوقوا على آبائهم في ملاعب كرة القدم العالمية
سبق

استعرض تقرير دولي بالفيديو قصص 15 لاعباً شهيراً في العالم، ورثوا كرة القدم عن آبائهم، وتفوقوا عليهم بعدما حققوا إنجازات لافتة مع أنديتهم ومنتخبات بلادهم على مدى السنوات الماضية.

وأظهر التقرير أن جميع هؤلاء اللاعبين يمتلكون سجلاً أفضل بكثير من تاريخ آبائهم، الذين كان لهم الفضل في ممارسة أبنائهم كرة القدم وهم صغار، وصولاً إلى الاحتراف التام.

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
07:46 PM
اخر تعديل
30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
02:15 PM

بالفيديو.. لاعبون دوليون مشاهير تفوقوا على آبائهم في ملاعب كرة القدم العالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استعرض تقرير دولي بالفيديو قصص 15 لاعباً شهيراً في العالم، ورثوا كرة القدم عن آبائهم، وتفوقوا عليهم بعدما حققوا إنجازات لافتة مع أنديتهم ومنتخبات بلادهم على مدى السنوات الماضية.

وأظهر التقرير أن جميع هؤلاء اللاعبين يمتلكون سجلاً أفضل بكثير من تاريخ آبائهم، الذين كان لهم الفضل في ممارسة أبنائهم كرة القدم وهم صغار، وصولاً إلى الاحتراف التام.

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