بالفيديو.. مراهق روسي يخاطر بحياته ويفجر أحد أنابيب المجاري

اندلع لهب نار أعقبه انفجار أدى لتحطم أسفلت الطريق حول الأنبوب

"معظم النار من مستصغر الشرر"؛ فقد تسبب عبث مراهق روسي بانفجار في حفرة متصلة بـ"أنبوب مجاري"، في مدينة دالنيغورسك شرق روسيا، كاد يودي بحياته .

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يبدو أن المراهق الروسي أراد أن يختبر تجمع الغازات في إحدى حفر المجاري، فحمل زجاجة مولوتوف بها مواد ملتهبة، وأشعل طرفها ثم ألقاها في الحفر، فاندلع لهب نار ضخم، أعقبه انفجار أدى إلى تحطم أسفلت الطريق حول الحفرة.

وحسب الفيديو: أسرع الصغير مرعوبًا يهرب بحياته، فيما تظهر أصوات زملائه وهم يضحكون عليه بعدما كانوا يشجعونه في البداية.