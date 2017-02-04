بالفيديو.. مضايقة بين مركبتين بالباحة تتسبب في مضاربة بين شابين

نتجت عن تهور سائق "كرسيدا" ومحاولته تجاوز مجموعة من السيارات

تسببّ تهوّر سائق سيارة كرسيدا يقودها شاب سعودي في نشوب عراك بينه وشاب آخر يقود مركبة مايكروباص بالطريق الرئيس في مدينة الباحة.

"سبق" رصدت بداية المشكلة بين السيارتين عندما كان سائق "الكرسيدا" يقود مركبته بتهوّر، محاولاً التجاوز لعدد من المركبات من جهة اليمين، محدثاً بذلك إرباكاً مرورياً كاد أن يتسبّب في حوادث مرورية.

وحدث بعد ذلك مطاردة بين سائق "الكرسيدا" وشاب آخر يقود مركبة من نوع تويوتا مايكروباص، ومن ثم اعتراض بالطريق العام، قبل أن يتوقّفا جانباً، وتنشب بينهما مضاربة.