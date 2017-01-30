بالفيديو.. مُطلق نار في إحدى المناسبات كاد يتسبب بكارثة

فَقَد السيطرة على السلاح.. وسط مطالبات بعقوبات رادعة

تداول نشطاء "تويتر" مقطع فيديو لإحدى المناسبات، كاد فيها أحد الأشخاص يتسبب في فَقْد حياة بعض حاضري تلك المناسبة؛ بسبب إطلاق النار، بالرغم من التحذيرات الدائمة والمستمرة من الجهات المعنية من استخدام السلاح في المناسبات والاحتفالات؛ لما قد يتسبب فيه من عواقب وخيمة.



وظهر في مقطع الفيديو شخصان يقومان بإطلاق النار في الهواء في إحدى المناسبات، وفَقَد أحد مطلقَي النار السيطرة على السلاح؛ وكاد يصيب الحاضرين. ولم يتضح موقع وتوقيت الحادثة، وسط مطالبات من نشطاء "تويتر" بعقوبات رادعة وقوية لمطلقي النار في المناسبات، ووضع كاميرات مراقبة للقاعات لمعرفة مطلقي النار، ومحاسبتهم وفق النظام.



