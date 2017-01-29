بالفيديو.. نجت الطفلة وسقطت كتلة خرسانية على رأس الأم

نجت طفلة روسية بينما أصيبت أمها إصابة مباشرة في الرأس، حين سقطت عليها كتلة خرسانية في مدينة مورمانسيك، ورقدت بعدها شهرين في المستشفى وخضعت لعدة جراحات، ثم قضت عدة شهور أخرى من العلاج الطبيعي.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كانت الأم أولجا كلينتسوفا (32 عاماً)، تصطحب طفلتها عند دخولهما عمارة سكنية بمدينة مورمانسيك الروسية، العام الماضي، وعقب قيامها بفتح الباب الخارجي للمبنى، دفعت الأم عربة تحمل طفلتها إلى الأمام، وفي تلك اللحظة سقطت كتلة خرسانية ضخمة بعيداً عن الطفلة ببضع سنتيمترات، لكنها أصابت رأس "أولجا" بشكل مباشر، فسقطت في الحال فاقدة الوعي.

وقالت الصحيفة: "لو سقطت الكتلة الخرسانية قبلها بثوان، لسحقت الطفلة في عربتها".

وسجلت كاميرات المراقبة بالمبنى الحادث، حيث أسرع رجل وامرأة لإنقاذ الأم، وطلب النجدة.

وحسب الصحيفة: فقد قضت محكمة روسية بتعويض قدره 63 ألف دولار لـ"أولجا"، وبعد شهرين في المستشفى وعدة شهور أخرى للعلاج الطبيعي، تمكنت من الحركة وممارسة حياتها بشكل يقترب من الطبيعي، بينما ظلت طفلتها مع أم "أولجا"، حتى اطمأن الأطباء عليها، فقرروا إعادة الطفلة إلى حضن أمها.