بالفيديو .. نجم منتخب "تونس" يرفض مصافحة مدربه!

اعتراضًا منه على تغييره ومطالبات باستبعاده من المنتخب

رفض اللاعب التونسي وهبي الخزري ، مصافحة مدرب منتخب بلاده، البولندي هنري كاسبرزاك في تصرف لا أخلاقي من اللاعب .

‎وجاءت الدقيقة 64 من عمر المباراة حين قرر هنريك كاسبرزاك إخراج الخزري وإدخال حمزة لحمر، وهو ما أثار غضب اللاعب بشدة.

‎وأثناء خروج الخزري واقترابه من دكة البدلاء، مد كاسبرزاك يده لمصافحة اللاعب، إلا أنه رفض السلام على المدرب وسط صدمة المتابعين.

وفشل نسور قرطاج في البقاء على آمالهم في التتويج باللقب الثاني في تاريخهم بعد التتويج بلقب نسخة 2004 في تونس إذ خسر المنتخب بهدفين أمام بوركينا فاسو ليودّع المنتخب البطولة الإفريقية .

وطالب المدرب التونسي حاتم الطرابلسي بعقاب اللاعب عبر استبعاده نهائيًا من الانضمام لمنتخب بلاده عقابًا له على هذا التصرف .