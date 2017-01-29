النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو .. نجم منتخب "تونس" يرفض مصافحة مدربه!

اعتراضًا منه على تغييره ومطالبات باستبعاده من المنتخب

رفض اللاعب التونسي وهبي الخزري ، مصافحة مدرب منتخب بلاده، البولندي هنري كاسبرزاك في تصرف لا أخلاقي من اللاعب .

‎وجاءت الدقيقة 64 من عمر المباراة حين قرر هنريك كاسبرزاك إخراج الخزري وإدخال حمزة لحمر، وهو ما أثار غضب اللاعب بشدة.

‎وأثناء خروج الخزري واقترابه من دكة البدلاء، مد كاسبرزاك يده لمصافحة اللاعب، إلا أنه رفض السلام على المدرب وسط صدمة المتابعين.

وفشل نسور قرطاج في البقاء على آمالهم في التتويج باللقب الثاني في تاريخهم بعد التتويج بلقب نسخة 2004 في تونس إذ خسر المنتخب بهدفين أمام بوركينا فاسو ليودّع المنتخب البطولة الإفريقية . 

وطالب المدرب التونسي حاتم الطرابلسي بعقاب اللاعب عبر استبعاده نهائيًا من الانضمام لمنتخب بلاده عقابًا له على هذا التصرف .

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
بالفيديو .. نجم منتخب "تونس" يرفض مصافحة مدربه!
سبق

رفض اللاعب التونسي وهبي الخزري ، مصافحة مدرب منتخب بلاده، البولندي هنري كاسبرزاك في تصرف لا أخلاقي من اللاعب .

‎وجاءت الدقيقة 64 من عمر المباراة حين قرر هنريك كاسبرزاك إخراج الخزري وإدخال حمزة لحمر، وهو ما أثار غضب اللاعب بشدة.

‎وأثناء خروج الخزري واقترابه من دكة البدلاء، مد كاسبرزاك يده لمصافحة اللاعب، إلا أنه رفض السلام على المدرب وسط صدمة المتابعين.

وفشل نسور قرطاج في البقاء على آمالهم في التتويج باللقب الثاني في تاريخهم بعد التتويج بلقب نسخة 2004 في تونس إذ خسر المنتخب بهدفين أمام بوركينا فاسو ليودّع المنتخب البطولة الإفريقية . 

وطالب المدرب التونسي حاتم الطرابلسي بعقاب اللاعب عبر استبعاده نهائيًا من الانضمام لمنتخب بلاده عقابًا له على هذا التصرف .

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
01:04 AM
اعتراضًا منه على تغييره ومطالبات باستبعاده من المنتخب

بالفيديو .. نجم منتخب "تونس" يرفض مصافحة مدربه!

A A A
محمد السيّد - الرياض
4
9,542

رفض اللاعب التونسي وهبي الخزري ، مصافحة مدرب منتخب بلاده، البولندي هنري كاسبرزاك في تصرف لا أخلاقي من اللاعب .

‎وجاءت الدقيقة 64 من عمر المباراة حين قرر هنريك كاسبرزاك إخراج الخزري وإدخال حمزة لحمر، وهو ما أثار غضب اللاعب بشدة.

‎وأثناء خروج الخزري واقترابه من دكة البدلاء، مد كاسبرزاك يده لمصافحة اللاعب، إلا أنه رفض السلام على المدرب وسط صدمة المتابعين.

وفشل نسور قرطاج في البقاء على آمالهم في التتويج باللقب الثاني في تاريخهم بعد التتويج بلقب نسخة 2004 في تونس إذ خسر المنتخب بهدفين أمام بوركينا فاسو ليودّع المنتخب البطولة الإفريقية . 

وطالب المدرب التونسي حاتم الطرابلسي بعقاب اللاعب عبر استبعاده نهائيًا من الانضمام لمنتخب بلاده عقابًا له على هذا التصرف .

شارك برأيك
37
138

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
1,510
84 مليونًا

84 مليونًا

27 يناير
3,898
100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
3,046
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
10,402

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة