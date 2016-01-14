بالفيديو .. نيران المقاومة اليمنية تحرق أوكار المتمردين و"صقور الحرمين" تغطيهم جواً

تقدُّم بري هائل يُنبئ بانهيار مدوٍ للحوثيين في مشهد تكاملي للتنسيق الدقيق من "صعدة"

نشر أبطال المقاومة الشعبية التابعة للجيش اليمني، مقاطع فيديو وهم يقتحمون مواقع للمتمردين الحوثيين في صعدة؛ معقل أتباع نظام ولاية الفقيه المجوسي.

يظهر في المقطع عزم الأبطال وهم يدكون أوكار الميليشيات التي شمل أذاها وعبثها أغلب الأسر والقبائل اليمنية، في تقدُّم بري هائل يشير بسقوط مدوٍ للمتمردين قريباً.

كما تظهر المقاتلات وهي توفر غطاءً جوياً وتقصف مجاميع المتمردين وحصونهم؛ لترك المجال للمقاومة للتقدُّم براً، في مشهد تكاملي يشير إلى دقة التنسيق بين المقاومة وطيران التحالف الذي تقوده المملكة.