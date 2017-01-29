بتأييد 42 دولة.. المغرب في طريقه للعودة للاتحاد الأفريقي

أكد دبلوماسي مغربى بارز أن بلاده حصلت على "التأييد غير المشروط" لـ 42 من دول الاتحاد الإفريقي الـ 54 للعودة إلى الاتحاد في القمة التي ستفتتح غدا الاثنين في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا.

ووفقا لما ذكرته "اليوم السابع" يتوقع أن تدرس الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي مساعي المغرب للانضمام مجددا إلى الاتحاد في القمة التي ستستمر يومين في أديس أبابا على أن تنتخب رئيسا جديدا للاتحاد.

الجدير بالذكر أن المغرب خرج من الاتحاد قبل 33 عاما احتجاجا على قراره قبول الصحراء الغربية عضوا فيه، إلا أنه يرغب في العودة إلى الاتحاد.