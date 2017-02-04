بتفاعل مباشر في "المولات".. "صحة جدة" تطلق فعاليات يوم الطفل الخليجي

مشاركات ناجزة للمستشفيات تتخلل أركـان الأسنان والتغـذية والمشاكل السلوكية

أطلقت إدارة التوعية الصحية بـ"صحة جدة"، عدداً من الفعاليات بمناسبة يوم الطفل الخليجي من منطلق المسؤولية الاجتماعية لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.



وأوضح مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، الدكتور مشعل السيالى، أن الرسائل التوعوية والتثقيفية هي أهداف هامه تأتي في إطار الاستراتيجية للمديرية نسعى من خلالها لرفع المستوى التوعوي لشرائح المجتمع المختلفة من خلال التفاعل المباشر مع أفراد المجتمع.



وبين: "بمناسبة يوم الطفل الخليجي أقامت إدارة التوعية الصحية العديد من الفعاليات بهذه المناسبة والتي وصلت لمحطتها الأخيرة بالرد سي مول خلال الفترة من 2 - 4 فبراير؛ حيث مرت الفعاليات بعدد من المراكز التجارية بمحافظة جدة".





وأشارت مدير إدارة التوعية الصحية بصحة جدة، الدكتورة منال شمس، إلى المشاركة الفعالة لعدد من مستشفيات المحافظة، منها مستشفى الملك فهد بجدة ومستشفى الولادة والأطفال ومستشفى العيون ومستشفى الليث، مبينة أن تفاعل المؤسسات الصحية الحكومية كان ردة فعل متميزة لخدمة المجتمع.





وأشادت "شمس" بتفاعل الزوار مع الفعاليات وتقديرهم للدور الذي تقوم به الإدارة من نشر الوعي الصحي والحرص على زيارة الأركان المختلفة لهذه الفعاليات.



وأوضحت أن تعدد الأقسام والتخصصات قد رفع من مستوى الرسالة التوعوية في مجالات متعددة، منها صحة الفم والأسنان والطريقة الصحيحة لتنظيف الأسنان وطرق الوقاية من التسوس وركن التغذية السليمة للطفل، وأيضاً التركيز على أهم المشاكل السلوكية عند الأطفال وكيفية التعامل معها، بالإضافة لعيادة السكري وكذلك ركن مكافحة العدوى وطرق الوقاية بالتدريب على غسل الأيدي مع وجود ركن التأهيل الطبي والذي يهتم بشكل خاص بذوي الاحتياجات الخاصة.



يُذكر أن هذه الفعاليات، قد أقيمت بمركز الأندلس التجاري، وكذلك العرب مول، وأخيراً بالرد سي مول.