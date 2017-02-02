بتقنيات تستخدم لأول مرة.. قوات الأمن الخاصة تفتتح جناحها بالجنادرية

تطوير ميدان الرماية والسماح للزوار باستخدام الأسلحة بالطلقات الصبغية

افتتح قائد قوات الأمن الخاصة اللواء ركن مفلح بن سليم العتيبي جناح قوات الأمن الخاصة بالجنادرية صباح اليوم الخميس، بحضور اللواء عبدالرحمن بن عبدالله الزامل قائد وحدة امن وحراسة معسكر الجنادريه ومدير عام إدارة مهرجان الجنادرية سعود بن عبدالله الرومي وعدد من مساعدي قائد القوات وكبار الضباط.



ويحتوي المعرض على تقنيات حديثة يمكن للزائر من خلالها تجربة تقنية الواقع الافتراضي (VR) التي تعرض من خلالها مقاطع من مهارات رجل القوات الخاصة بزاوية 360 درجة وتفاعل حركي وصوتي لتضع مستخدمها في وضع مطابق للواقع.



ويشتمل المعرض كذلك على فعالية التطبيقات الجبلية من خلال التطبيق على العبارات الهوائية والمائية.



ويتضمن المعرض استخدام شاشات العرض التلفزيوني لعرض (3500) صورة بشكل بانورامي معالجة بالجرافكس، تشمل مختلف مناشط القوات وتحاكي تسلسلها التاريخي وتقديم عدد من العروض بالوسائل الوقائية (الكلاب البوليسية) على المسرح بشكل يومي.



وأضيفت العديد من الأسلحة التاريخية والحديثة والآليات المختلفة والمدرعات مختلفة التسليح والانواع، مع تطوير ميدان الرماية بحيث اصبح يحتوي على (ثلاثة مسارات ) وسيتمكن الزوار من الرماية بالأسلحة الحقيقية بالطلقات الصبغية.



وأبدى "العتيبي" رضاه بما شاهده، وقال: "هذه الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الداعم الاول للقوات بشكل خاص والقطاعات الأمنية كافة لرفع كفاءة منسوبيها للقيام بواجباتها على أكمل وجه".