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بحث مكثّف عن الفتاة الكويتية "الممسوسة" المفقودة في الدلم

طائرات شراعية تغطي سماء بلدة الرغيب للعثور عليها

تتواصل جهود الجهات الأمنية بمحافظة الخرج والدلم، وفريق غوث التطوعي، وعدد من الشباب المتطوعين، وبعض الأقارب؛ للبحث عن فتاة كويتية تبلغ من العمر 18 عاماً، فُقدت منذُ صباح الثلاثاء الماضي، كما تشارك في البحث الطائرات الشراعية التي غطّت سماء بلدة الرغيب عند الموقع الذي شهِدَ فقدان الفتاة.

وقالت مصادر لـ "سبق": الفتاة قَدمت مع أسرتها من دولة الكويت الشقيقة إلى مكة المكرّمة من أجل أداء العمرة، مروراً ببلدة الرغيب في محافظة الدلم، في أثناء عودتهم إلى بلادهم، حيث زاروا قريباً لهم هناك.

وأضافت: في اليوم التالي وهو الثلاثاء الماضي خرجت من المنزل عند الساعة التاسعة صباحاً وهي ترتدي ثوباً أحمر مع عباءة وغطاء وجه، ووُصفت بأنها سمينة وقصيرة القامة، حيث فقدت واختفت؛ ما دفعَ أسرتها والأقارب إلى البحث عنها بعد إبلاغ شرطتَي الخرج والدلم، وشارك في البحث فريق غوث التطوعي، وتمّ إبلاغ سفارة الكويت بالسعودية، وما زالت أعمال ومهام البحث تتواصل بعد أن أكملت الفتاة ثلاثة أيام على فقدانها.
وأردفت المصادر: الفتاه مُصابة بـ "المسّ" منذُ أكثر من عام، ودائماً ما تخرج من المنزل تحت رقابة الأسرة وتعود، ولكن هذه المرة هي الأولى التي تختفي فيها.

وناشدت أسرة المفقودة، عبر "سبق"، التعاون في جهود البحث؛ داعية مَن يتوصل إلى معلومة إلى إبلاغ الجهات الأمنية، أو الاتصال على جوّال 0505817636.

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بحث مكثّف عن الفتاة الكويتية "الممسوسة" المفقودة في الدلم
سبق

تتواصل جهود الجهات الأمنية بمحافظة الخرج والدلم، وفريق غوث التطوعي، وعدد من الشباب المتطوعين، وبعض الأقارب؛ للبحث عن فتاة كويتية تبلغ من العمر 18 عاماً، فُقدت منذُ صباح الثلاثاء الماضي، كما تشارك في البحث الطائرات الشراعية التي غطّت سماء بلدة الرغيب عند الموقع الذي شهِدَ فقدان الفتاة.

وقالت مصادر لـ "سبق": الفتاة قَدمت مع أسرتها من دولة الكويت الشقيقة إلى مكة المكرّمة من أجل أداء العمرة، مروراً ببلدة الرغيب في محافظة الدلم، في أثناء عودتهم إلى بلادهم، حيث زاروا قريباً لهم هناك.

وأضافت: في اليوم التالي وهو الثلاثاء الماضي خرجت من المنزل عند الساعة التاسعة صباحاً وهي ترتدي ثوباً أحمر مع عباءة وغطاء وجه، ووُصفت بأنها سمينة وقصيرة القامة، حيث فقدت واختفت؛ ما دفعَ أسرتها والأقارب إلى البحث عنها بعد إبلاغ شرطتَي الخرج والدلم، وشارك في البحث فريق غوث التطوعي، وتمّ إبلاغ سفارة الكويت بالسعودية، وما زالت أعمال ومهام البحث تتواصل بعد أن أكملت الفتاة ثلاثة أيام على فقدانها.
وأردفت المصادر: الفتاه مُصابة بـ "المسّ" منذُ أكثر من عام، ودائماً ما تخرج من المنزل تحت رقابة الأسرة وتعود، ولكن هذه المرة هي الأولى التي تختفي فيها.

وناشدت أسرة المفقودة، عبر "سبق"، التعاون في جهود البحث؛ داعية مَن يتوصل إلى معلومة إلى إبلاغ الجهات الأمنية، أو الاتصال على جوّال 0505817636.

09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438
03:39 PM

بحث مكثّف عن الفتاة الكويتية "الممسوسة" المفقودة في الدلم

طائرات شراعية تغطي سماء بلدة الرغيب للعثور عليها

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فهد العتيبي - الطائف
35
47,683

تتواصل جهود الجهات الأمنية بمحافظة الخرج والدلم، وفريق غوث التطوعي، وعدد من الشباب المتطوعين، وبعض الأقارب؛ للبحث عن فتاة كويتية تبلغ من العمر 18 عاماً، فُقدت منذُ صباح الثلاثاء الماضي، كما تشارك في البحث الطائرات الشراعية التي غطّت سماء بلدة الرغيب عند الموقع الذي شهِدَ فقدان الفتاة.

وقالت مصادر لـ "سبق": الفتاة قَدمت مع أسرتها من دولة الكويت الشقيقة إلى مكة المكرّمة من أجل أداء العمرة، مروراً ببلدة الرغيب في محافظة الدلم، في أثناء عودتهم إلى بلادهم، حيث زاروا قريباً لهم هناك.

وأضافت: في اليوم التالي وهو الثلاثاء الماضي خرجت من المنزل عند الساعة التاسعة صباحاً وهي ترتدي ثوباً أحمر مع عباءة وغطاء وجه، ووُصفت بأنها سمينة وقصيرة القامة، حيث فقدت واختفت؛ ما دفعَ أسرتها والأقارب إلى البحث عنها بعد إبلاغ شرطتَي الخرج والدلم، وشارك في البحث فريق غوث التطوعي، وتمّ إبلاغ سفارة الكويت بالسعودية، وما زالت أعمال ومهام البحث تتواصل بعد أن أكملت الفتاة ثلاثة أيام على فقدانها.
وأردفت المصادر: الفتاه مُصابة بـ "المسّ" منذُ أكثر من عام، ودائماً ما تخرج من المنزل تحت رقابة الأسرة وتعود، ولكن هذه المرة هي الأولى التي تختفي فيها.

وناشدت أسرة المفقودة، عبر "سبق"، التعاون في جهود البحث؛ داعية مَن يتوصل إلى معلومة إلى إبلاغ الجهات الأمنية، أو الاتصال على جوّال 0505817636.

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