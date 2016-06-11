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بحضور العاصم .. مركز الملك فهد الثقافي يكرم نخبة من الإعلاميين ونجوم الثقافة

كرم مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، مجموعة من رموز الثقافة والإعلام، على ما قدموه من جهود وأعمال ساهمت في تطوير الثقافة والرياضة في المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية الدكتور عبدالرحمن العاصم، والمشرف العام على المركز، محمد السيف، ونخبة من نجوم الثقافة والفن والإعلام، وجمهور غفير.

حيث سلم الدكتور العاصم المكرمين دروعًا تقديرية، وهم الشاعر إبراهيم مفتاح والإعلامي جاسم العثمان والمعلق الرياضي زاهد قدسي "رحمه الله"، تسلمه نيابة عنه ابنه المهندس إبراهيم، والفنانة مريم الغامدي.

جاء ذلك خلال فعاليات "الخيمة الرمضانية" التي انطلقت مساء أمس الجمعة بتنظيم من مركز الملك فهد الثقافي، وأقيمت في ساحته الخارجية.

وشهدت الفعاليات إقامة دورة تدريبية بعنوان "مهارات الاتصال والتأثير الفعّال" قدمها المدرب محمد العرفج، تحدث فيها عن تعريف الاتصال ومكوناته ولغة الجسد وأثرها في التواصل والتخطيط لعملية الاتصال والتوافق بين الأفعال والأقوال، وكيف يكون تواصلك مؤثرا فيمن حولك، وطرق فعالة للتواصل والقدرة على اتخاذ القرارات وسيكولوجية الجماهير وطرق التعامل معهم، وكان الحضور لها كبيراً. كما انطلقت خلالها مسابقة أفضل مشهد تمثيلي رمضاني لفرق الأطفال.

وفتح المركز المجال للأسر المنتجة والتي بلغ عددها 15 أسرة لتقديم ما لديها من منتجات شهدت إقبالاً كبيراً من الزوار، كما تضمنت الفعاليات الخيمة الشعبية ومعرض الفنون التشكيلية، كما قدمت فقرة إنشادية قدمها المنشد أسامة فَقِيه.

وبهذه المناسبة، قدم المشرف العام على مركز الملك فهد الثقافي محمد السيف في تصريح له، شكره وتقديره لوزير الثقافة والإعلام لدعم إقامة مثل هذه الفعاليات والتي تستهدف تقديم برامج ثقافية للأسرة.

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بحضور العاصم .. مركز الملك فهد الثقافي يكرم نخبة من الإعلاميين ونجوم الثقافة
سبق

كرم مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، مجموعة من رموز الثقافة والإعلام، على ما قدموه من جهود وأعمال ساهمت في تطوير الثقافة والرياضة في المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية الدكتور عبدالرحمن العاصم، والمشرف العام على المركز، محمد السيف، ونخبة من نجوم الثقافة والفن والإعلام، وجمهور غفير.

حيث سلم الدكتور العاصم المكرمين دروعًا تقديرية، وهم الشاعر إبراهيم مفتاح والإعلامي جاسم العثمان والمعلق الرياضي زاهد قدسي "رحمه الله"، تسلمه نيابة عنه ابنه المهندس إبراهيم، والفنانة مريم الغامدي.

جاء ذلك خلال فعاليات "الخيمة الرمضانية" التي انطلقت مساء أمس الجمعة بتنظيم من مركز الملك فهد الثقافي، وأقيمت في ساحته الخارجية.

وشهدت الفعاليات إقامة دورة تدريبية بعنوان "مهارات الاتصال والتأثير الفعّال" قدمها المدرب محمد العرفج، تحدث فيها عن تعريف الاتصال ومكوناته ولغة الجسد وأثرها في التواصل والتخطيط لعملية الاتصال والتوافق بين الأفعال والأقوال، وكيف يكون تواصلك مؤثرا فيمن حولك، وطرق فعالة للتواصل والقدرة على اتخاذ القرارات وسيكولوجية الجماهير وطرق التعامل معهم، وكان الحضور لها كبيراً. كما انطلقت خلالها مسابقة أفضل مشهد تمثيلي رمضاني لفرق الأطفال.

وفتح المركز المجال للأسر المنتجة والتي بلغ عددها 15 أسرة لتقديم ما لديها من منتجات شهدت إقبالاً كبيراً من الزوار، كما تضمنت الفعاليات الخيمة الشعبية ومعرض الفنون التشكيلية، كما قدمت فقرة إنشادية قدمها المنشد أسامة فَقِيه.

وبهذه المناسبة، قدم المشرف العام على مركز الملك فهد الثقافي محمد السيف في تصريح له، شكره وتقديره لوزير الثقافة والإعلام لدعم إقامة مثل هذه الفعاليات والتي تستهدف تقديم برامج ثقافية للأسرة.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
07:01 PM

بحضور العاصم .. مركز الملك فهد الثقافي يكرم نخبة من الإعلاميين ونجوم الثقافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرم مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، مجموعة من رموز الثقافة والإعلام، على ما قدموه من جهود وأعمال ساهمت في تطوير الثقافة والرياضة في المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية الدكتور عبدالرحمن العاصم، والمشرف العام على المركز، محمد السيف، ونخبة من نجوم الثقافة والفن والإعلام، وجمهور غفير.

حيث سلم الدكتور العاصم المكرمين دروعًا تقديرية، وهم الشاعر إبراهيم مفتاح والإعلامي جاسم العثمان والمعلق الرياضي زاهد قدسي "رحمه الله"، تسلمه نيابة عنه ابنه المهندس إبراهيم، والفنانة مريم الغامدي.

جاء ذلك خلال فعاليات "الخيمة الرمضانية" التي انطلقت مساء أمس الجمعة بتنظيم من مركز الملك فهد الثقافي، وأقيمت في ساحته الخارجية.

وشهدت الفعاليات إقامة دورة تدريبية بعنوان "مهارات الاتصال والتأثير الفعّال" قدمها المدرب محمد العرفج، تحدث فيها عن تعريف الاتصال ومكوناته ولغة الجسد وأثرها في التواصل والتخطيط لعملية الاتصال والتوافق بين الأفعال والأقوال، وكيف يكون تواصلك مؤثرا فيمن حولك، وطرق فعالة للتواصل والقدرة على اتخاذ القرارات وسيكولوجية الجماهير وطرق التعامل معهم، وكان الحضور لها كبيراً. كما انطلقت خلالها مسابقة أفضل مشهد تمثيلي رمضاني لفرق الأطفال.

وفتح المركز المجال للأسر المنتجة والتي بلغ عددها 15 أسرة لتقديم ما لديها من منتجات شهدت إقبالاً كبيراً من الزوار، كما تضمنت الفعاليات الخيمة الشعبية ومعرض الفنون التشكيلية، كما قدمت فقرة إنشادية قدمها المنشد أسامة فَقِيه.

وبهذه المناسبة، قدم المشرف العام على مركز الملك فهد الثقافي محمد السيف في تصريح له، شكره وتقديره لوزير الثقافة والإعلام لدعم إقامة مثل هذه الفعاليات والتي تستهدف تقديم برامج ثقافية للأسرة.

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