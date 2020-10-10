بدء استقبال طلبات التقديم على الوظائف الإدارية الـ 1890

للخريجين والخريجات والتقديم يستمر حتى السبت المقبل

بدأ قبل قليل استقبال طلبات التقديم على الوظائف الإدارية للخريجين، وذلك عبر نظام جدارة، والذي يستمر حتى مساء السبت المقبل.. أكّد ذلك المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف.

ودعت "الخدمة المدنية"، الخريجين والخريجات، إلى التقدم على شغل (1890) وظيفة إدارية.

وقال "المنيف": بلغ عدد الوظائف الإدارية قبل تأجيل طرح الإعلان 810 وظائف رجالية و61 وظيفة نسائية، فيما بلغ عددها بعد التأجيل 1590 للرجال و300 للنساء، وليس للوزارة أيّ دور في تحديد احتياج الجهات الحكومية (عدد الوظائف ونوعيتها)، حيث يتمثل دورها في شغل الوظائف التي ترد إليها من الجهات الحكومية.