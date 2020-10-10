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بدء التسجيل في مسابقة "مبتكرو الرياض" لجميع مدارس المنطقة

13 من صفر .. تحت شعار "معاً لنشر ثقافة الإبداع والابتكار"

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بدء التسجيل في مسابقة "مبتكرو الرياض" للعام الدراسي 1438 / 1439 هــ، تحت شعار "معاً لنشر ثقافة الإبداع والابتكار", ودعت جميع مدارس المنطقة إلى المشاركة والتسجيل فيها وتنفيذ خطة المسابقة من خلال تكليف "معلم أو منسق" الموهوبين أو مَن ينوب عنهم في المدرسة.

وأكّد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع؛ أن تنظيم هذه الفعاليات العلمية يأتي انطلاقاً من تحقيق رؤية برنامج التحول الوطني 2020م، التي تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، وحرصاً على تنمية واستثمار قدرات الطلاب ومواهبهم والاستفادة منها، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار في المجتمع المدرسي والمجتمع المحيط به.

من جهته، أوضح مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيّل؛ أن المسابقة تهدف إلى المساهمة في بناء جيل من المبدعين والمبتكرين من خلال اكتشاف الموهوبين، وإبراز قدراتهم وتدريبهم على مهارات الإبداع والابتكار، وتشجيعهم للوصول إلى ابتكارات تسهم في حل المشكلات بطرق إبداعية، إضافة إلى تنمية التفكير الإيجابي والتهيئة للمشاركة في المنافسات المختلفة المحلية أو الدولية.

وبيّن الدكتور "العقيّل"؛ أن فكرة المسابقة تقوم على تدريب الطلاب على إتقان مهارات التفكير الإبداعي، إضافة إلى تدريبهم على أساسيات الابتكار ووسائله وأدواته، والخروج بهم من حالة التفكير التقليدي إلى حالة التفكير الابتكاري الخلاق التي تسهم في إنتاج منتجات ابتكارية جديدة يتم المشاركة بها في المسابقة النهائية المقامة في إدارة الموهوبين بمنطقة الرياض.

وأوضح أن من أهم ضوابط المسابقة أن يكون الطالب المشارك أحد طلاب مدارس المراحل الابتدائية (الصفوف العليا) والمتوسطة والثانوية لـ "تعليم الرياض"، وأن تكون مشاركته بابتكار واحد يمثل عملاً أصيلاً من إعداده, لافتاً إلى أنه سيتم ترشيح أفضل ثلاثة ابتكارات من كل مدرسة لدخول التحكيم المبدئي وستخصّص جوائز لكل مرحلة تعليمية مع إقامة معرض ختامي يتضمن50 مشروعاً من الابتكارات المرشحة للتحكيم النهائي.

وأكد الدكتور "العقيّل"؛ ضرورة تسجيل المعلم والمدرسة الراغبة في المشاركة من خلال الرابط https://goo.gl/GTwvgn في موعد أقصاه الخميس الموافق 13 / 2 / 1439هــ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء التسجيل في مسابقة "مبتكرو الرياض" لجميع مدارس المنطقة
سبق

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بدء التسجيل في مسابقة "مبتكرو الرياض" للعام الدراسي 1438 / 1439 هــ، تحت شعار "معاً لنشر ثقافة الإبداع والابتكار", ودعت جميع مدارس المنطقة إلى المشاركة والتسجيل فيها وتنفيذ خطة المسابقة من خلال تكليف "معلم أو منسق" الموهوبين أو مَن ينوب عنهم في المدرسة.

وأكّد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع؛ أن تنظيم هذه الفعاليات العلمية يأتي انطلاقاً من تحقيق رؤية برنامج التحول الوطني 2020م، التي تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، وحرصاً على تنمية واستثمار قدرات الطلاب ومواهبهم والاستفادة منها، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار في المجتمع المدرسي والمجتمع المحيط به.

من جهته، أوضح مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيّل؛ أن المسابقة تهدف إلى المساهمة في بناء جيل من المبدعين والمبتكرين من خلال اكتشاف الموهوبين، وإبراز قدراتهم وتدريبهم على مهارات الإبداع والابتكار، وتشجيعهم للوصول إلى ابتكارات تسهم في حل المشكلات بطرق إبداعية، إضافة إلى تنمية التفكير الإيجابي والتهيئة للمشاركة في المنافسات المختلفة المحلية أو الدولية.

وبيّن الدكتور "العقيّل"؛ أن فكرة المسابقة تقوم على تدريب الطلاب على إتقان مهارات التفكير الإبداعي، إضافة إلى تدريبهم على أساسيات الابتكار ووسائله وأدواته، والخروج بهم من حالة التفكير التقليدي إلى حالة التفكير الابتكاري الخلاق التي تسهم في إنتاج منتجات ابتكارية جديدة يتم المشاركة بها في المسابقة النهائية المقامة في إدارة الموهوبين بمنطقة الرياض.

وأوضح أن من أهم ضوابط المسابقة أن يكون الطالب المشارك أحد طلاب مدارس المراحل الابتدائية (الصفوف العليا) والمتوسطة والثانوية لـ "تعليم الرياض"، وأن تكون مشاركته بابتكار واحد يمثل عملاً أصيلاً من إعداده, لافتاً إلى أنه سيتم ترشيح أفضل ثلاثة ابتكارات من كل مدرسة لدخول التحكيم المبدئي وستخصّص جوائز لكل مرحلة تعليمية مع إقامة معرض ختامي يتضمن50 مشروعاً من الابتكارات المرشحة للتحكيم النهائي.

وأكد الدكتور "العقيّل"؛ ضرورة تسجيل المعلم والمدرسة الراغبة في المشاركة من خلال الرابط https://goo.gl/GTwvgn في موعد أقصاه الخميس الموافق 13 / 2 / 1439هــ.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
11:30 AM

بدء التسجيل في مسابقة "مبتكرو الرياض" لجميع مدارس المنطقة

13 من صفر .. تحت شعار "معاً لنشر ثقافة الإبداع والابتكار"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بدء التسجيل في مسابقة "مبتكرو الرياض" للعام الدراسي 1438 / 1439 هــ، تحت شعار "معاً لنشر ثقافة الإبداع والابتكار", ودعت جميع مدارس المنطقة إلى المشاركة والتسجيل فيها وتنفيذ خطة المسابقة من خلال تكليف "معلم أو منسق" الموهوبين أو مَن ينوب عنهم في المدرسة.

وأكّد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع؛ أن تنظيم هذه الفعاليات العلمية يأتي انطلاقاً من تحقيق رؤية برنامج التحول الوطني 2020م، التي تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، وحرصاً على تنمية واستثمار قدرات الطلاب ومواهبهم والاستفادة منها، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار في المجتمع المدرسي والمجتمع المحيط به.

من جهته، أوضح مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيّل؛ أن المسابقة تهدف إلى المساهمة في بناء جيل من المبدعين والمبتكرين من خلال اكتشاف الموهوبين، وإبراز قدراتهم وتدريبهم على مهارات الإبداع والابتكار، وتشجيعهم للوصول إلى ابتكارات تسهم في حل المشكلات بطرق إبداعية، إضافة إلى تنمية التفكير الإيجابي والتهيئة للمشاركة في المنافسات المختلفة المحلية أو الدولية.

وبيّن الدكتور "العقيّل"؛ أن فكرة المسابقة تقوم على تدريب الطلاب على إتقان مهارات التفكير الإبداعي، إضافة إلى تدريبهم على أساسيات الابتكار ووسائله وأدواته، والخروج بهم من حالة التفكير التقليدي إلى حالة التفكير الابتكاري الخلاق التي تسهم في إنتاج منتجات ابتكارية جديدة يتم المشاركة بها في المسابقة النهائية المقامة في إدارة الموهوبين بمنطقة الرياض.

وأوضح أن من أهم ضوابط المسابقة أن يكون الطالب المشارك أحد طلاب مدارس المراحل الابتدائية (الصفوف العليا) والمتوسطة والثانوية لـ "تعليم الرياض"، وأن تكون مشاركته بابتكار واحد يمثل عملاً أصيلاً من إعداده, لافتاً إلى أنه سيتم ترشيح أفضل ثلاثة ابتكارات من كل مدرسة لدخول التحكيم المبدئي وستخصّص جوائز لكل مرحلة تعليمية مع إقامة معرض ختامي يتضمن50 مشروعاً من الابتكارات المرشحة للتحكيم النهائي.

وأكد الدكتور "العقيّل"؛ ضرورة تسجيل المعلم والمدرسة الراغبة في المشاركة من خلال الرابط https://goo.gl/GTwvgn في موعد أقصاه الخميس الموافق 13 / 2 / 1439هــ.

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