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بدء تنفيذ المدينة الصناعية ببيشة على مساحة 30 مليون متر مربع

اليوم يتم إفراغ صك ملكية الموقع المحدد لصالح الهيئة بالسعودية

تعتزم هيئة المدن الصناعية تنفيذ المدينة الصناعية شمال منتزه يلا بمحافظة بيشة على مساحة ٣٠٥٩٢٠٠٠ متر مربع، حيث يبدأ اليوم الثلاثاء إفراغ صك ملكية الموقع المحدد لصالح الهيئة السعودية للمدن الصناعية.

جاء ذلك من خلال استقبال محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة بمكتبه أمس، مسؤول التخصيص بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية علي بن عبدالعزيز الهويدي وبحضور نائب الغرفة التجارية الصناعية في بيشة عبدالرحمن بن ناصر آل مشوط.

وشهد اللقاء مناقشة إنشاء مشروعات المدينة الصناعية بالمحافظة وتطلعات المحافظة في مدى أهميتها في خلق فرص استثمارية في مجالات صناعية لوجستية وتجارية وخدمية وتقنية ولتكون أحد الروافد الاقتصادية المهمة لدعم مسيرة التنمية بالمملكة، بما يتفق مع رؤية المملكة 2030م.

ومن ناحية أخرى، أشار ابن سبرة إلى أن المحافظة والإدارات الحكومية لن تألوا جهودها وإمكاناتها في المساهمة لإنشاء هذه المدينة بدعم وتوجيهات من أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، مثمنًا الجهود التي تقوم بها الهيئة السعودية للمدن الصناعة ومناطق التقنية ممثلة في سعادة مدير عام مدن خالد السالم.

وأعرب الهويدي في الختام عن شكره لمحافظ بيشة؛ لمواقفه الإيجابية ولاهتمامه ومتابعته المستمرة لتحقيق تطلعات مدن وإنشاء المدينة الصناعية بالمحافظة.

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بدء تنفيذ المدينة الصناعية ببيشة على مساحة 30 مليون متر مربع
سبق

تعتزم هيئة المدن الصناعية تنفيذ المدينة الصناعية شمال منتزه يلا بمحافظة بيشة على مساحة ٣٠٥٩٢٠٠٠ متر مربع، حيث يبدأ اليوم الثلاثاء إفراغ صك ملكية الموقع المحدد لصالح الهيئة السعودية للمدن الصناعية.

جاء ذلك من خلال استقبال محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة بمكتبه أمس، مسؤول التخصيص بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية علي بن عبدالعزيز الهويدي وبحضور نائب الغرفة التجارية الصناعية في بيشة عبدالرحمن بن ناصر آل مشوط.

وشهد اللقاء مناقشة إنشاء مشروعات المدينة الصناعية بالمحافظة وتطلعات المحافظة في مدى أهميتها في خلق فرص استثمارية في مجالات صناعية لوجستية وتجارية وخدمية وتقنية ولتكون أحد الروافد الاقتصادية المهمة لدعم مسيرة التنمية بالمملكة، بما يتفق مع رؤية المملكة 2030م.

ومن ناحية أخرى، أشار ابن سبرة إلى أن المحافظة والإدارات الحكومية لن تألوا جهودها وإمكاناتها في المساهمة لإنشاء هذه المدينة بدعم وتوجيهات من أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، مثمنًا الجهود التي تقوم بها الهيئة السعودية للمدن الصناعة ومناطق التقنية ممثلة في سعادة مدير عام مدن خالد السالم.

وأعرب الهويدي في الختام عن شكره لمحافظ بيشة؛ لمواقفه الإيجابية ولاهتمامه ومتابعته المستمرة لتحقيق تطلعات مدن وإنشاء المدينة الصناعية بالمحافظة.

10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439
01:15 AM

بدء تنفيذ المدينة الصناعية ببيشة على مساحة 30 مليون متر مربع

اليوم يتم إفراغ صك ملكية الموقع المحدد لصالح الهيئة بالسعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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تعتزم هيئة المدن الصناعية تنفيذ المدينة الصناعية شمال منتزه يلا بمحافظة بيشة على مساحة ٣٠٥٩٢٠٠٠ متر مربع، حيث يبدأ اليوم الثلاثاء إفراغ صك ملكية الموقع المحدد لصالح الهيئة السعودية للمدن الصناعية.

جاء ذلك من خلال استقبال محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة بمكتبه أمس، مسؤول التخصيص بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية علي بن عبدالعزيز الهويدي وبحضور نائب الغرفة التجارية الصناعية في بيشة عبدالرحمن بن ناصر آل مشوط.

وشهد اللقاء مناقشة إنشاء مشروعات المدينة الصناعية بالمحافظة وتطلعات المحافظة في مدى أهميتها في خلق فرص استثمارية في مجالات صناعية لوجستية وتجارية وخدمية وتقنية ولتكون أحد الروافد الاقتصادية المهمة لدعم مسيرة التنمية بالمملكة، بما يتفق مع رؤية المملكة 2030م.

ومن ناحية أخرى، أشار ابن سبرة إلى أن المحافظة والإدارات الحكومية لن تألوا جهودها وإمكاناتها في المساهمة لإنشاء هذه المدينة بدعم وتوجيهات من أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، مثمنًا الجهود التي تقوم بها الهيئة السعودية للمدن الصناعة ومناطق التقنية ممثلة في سعادة مدير عام مدن خالد السالم.

وأعرب الهويدي في الختام عن شكره لمحافظ بيشة؛ لمواقفه الإيجابية ولاهتمامه ومتابعته المستمرة لتحقيق تطلعات مدن وإنشاء المدينة الصناعية بالمحافظة.

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