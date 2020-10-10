برئاسة "مشعل بن سعود" .. شرفيو النصر يجتمعون غدًا

يرأس الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز رئيس هيئة أعضاء الشرف بنادي النصر عند الساعة السابعة والنصف من مساء غد الإثنين؛ اجتماعَ هيئة أعضاء الشرف الذي سيناقش جملة من الأمور التي تهم النادي في حاضره ومستقبله.

ويستضيف الاجتماع نائب رئيس هيئة أعضاء الشرف "فهد المشيقح".

هذا وقد تم توجيه الدعوات لأعضاء الشرف لحضور هذا الاجتماع.

