النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

برئاسة "مشعل بن سعود" .. شرفيو النصر يجتمعون غدًا

يرأس الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز رئيس هيئة أعضاء الشرف بنادي النصر عند الساعة السابعة والنصف من مساء غد الإثنين؛ اجتماعَ هيئة أعضاء الشرف الذي سيناقش جملة من الأمور التي تهم النادي في حاضره ومستقبله.

ويستضيف الاجتماع نائب رئيس هيئة أعضاء الشرف "فهد المشيقح".

هذا وقد تم توجيه الدعوات لأعضاء الشرف لحضور هذا الاجتماع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
برئاسة "مشعل بن سعود" .. شرفيو النصر يجتمعون غدًا
سبق

يرأس الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز رئيس هيئة أعضاء الشرف بنادي النصر عند الساعة السابعة والنصف من مساء غد الإثنين؛ اجتماعَ هيئة أعضاء الشرف الذي سيناقش جملة من الأمور التي تهم النادي في حاضره ومستقبله.

ويستضيف الاجتماع نائب رئيس هيئة أعضاء الشرف "فهد المشيقح".

هذا وقد تم توجيه الدعوات لأعضاء الشرف لحضور هذا الاجتماع.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
09:40 PM

برئاسة "مشعل بن سعود" .. شرفيو النصر يجتمعون غدًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
4,542

يرأس الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز رئيس هيئة أعضاء الشرف بنادي النصر عند الساعة السابعة والنصف من مساء غد الإثنين؛ اجتماعَ هيئة أعضاء الشرف الذي سيناقش جملة من الأمور التي تهم النادي في حاضره ومستقبله.

ويستضيف الاجتماع نائب رئيس هيئة أعضاء الشرف "فهد المشيقح".

هذا وقد تم توجيه الدعوات لأعضاء الشرف لحضور هذا الاجتماع.

شارك برأيك
12
102

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

17.7 مليار ..

17.7 مليار ..

30 سبتمبر
17,555
1.3 مليار ..

1.3 مليار ..

15 سبتمبر
20,848
41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
40,172
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
31,565

كاريكاتير

ماذا سنفعل بالسائقين بعد قيادة المرأة؟

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"
الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة