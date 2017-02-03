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"براجا": تشكيلتي ستُعلن في غرف الملابس .. ونقاط الخليج مطلب

ثمّن المدرب الكرواتي "تيو براجا" مدرب فريق ناشئي النصر، للإدارة النصراوية؛ ثقتها به لقيادة تدريبات الفريق الأول خلال الأيام الماضية والإشراف الفني عليه في مباراة غد أمام الخليج، وقال: "إن ذلك فرصة لي أيضًا لإثبات وجودي واسمي مع فريق كبير كالنصر، وأنا أعرف جيدًا أن هناك فرقًا كبيرًا بين تدريب فريق الناشئين والفريق الأول؛ ففي الفئات السنية عليك أن تكون معلمًا لصقل وتنمية المواهب، أما الفريق الأول فهو عمل تدريبي وتكتيكي".

وأضاف: هذا هو العام الثاني لي مع ناشئي النصر؛ حيث حققنا في الموسم الماضي الكأس، وفي هذا الموسم فريقنا منفرد بالصدارة وبجدارة، وأتمنى أن تتواصل نجاحاتنا ونستثمر كل ما تمت تهيئته لنا من قبل إدارة النادي.

وقال: "مباراة الخليج مهمة للنصر وبالطبع الطموح هو تحقيق النقاط الثلاث والبقاء ضمن الفرق المنافسة على الدوري".
 
وأنا درست فريق الخليج، وهو فريق جدير بالاحترام يقدم في المباريات الكبيرة مستوياتٍ جيدة كما فعل مع النصر والاتحاد في الدور الأول، وقد عملنا حسابنا جيداً لهذه المباراة، والنصر يملك مفاتيح الفوز التي تمكنه من تحقيق ذلك.

وأضاف: كل الفرق عندما تلعب أمام النصر تظهر بشكل مغاير لكل مبارياتها، وهذا أمر طبيعي؛ كون النصر فريقًا عالميًّا يسعى كل فريق لإثبات وجوده أمامه.

وبين "براجا" أن اللاعبين طوال التدريبات الماضية كانوا حريصين على الجاهزية الفنية للمباراة وطبقوا كل ما طلبته من تكتيك يمكن تنفيذه في المباراة، وهم بالطبع لاعبون محترفون ورائعون، مؤكداً أن عودة "حسين عبدالغني" للتدريبات بعد انتهاء إجازته أمر طبيعي، وقال: "هو لاعب كبير وقائد"، مشيراً إلى أن تشكيلة الفريق لا يمكن أن تعلن إلا في غرفة الملابس قبيل المباراة، والمهم لدينا جاهزية جميع اللاعبين.
 
من جانبه شدد اللاعب الكرواتي "توما سوف" على أهمية مباراة الخليج، وقال: خسرنا المباراة الماضية ولا نريد أن يتكرر فقدان المزيد من النقاط، لدينا طموح كبير بالمنافسة على لقب الدوري، ولا زالت الأمور بأيدينا ما دام ذلك ممكناً حسابياً؛ ولذلك لا مجال للتفريط؛ نحترم كل الفرق وشعارنا في كل المباريات هو الفوز والنقاط الثلاث، وكل الفرق لدينا في ميزان واحد، وفي الدوري السعودي لا يوجد فريق صغير أو متوسط.
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"براجا": تشكيلتي ستُعلن في غرف الملابس .. ونقاط الخليج مطلب
سبق

ثمّن المدرب الكرواتي "تيو براجا" مدرب فريق ناشئي النصر، للإدارة النصراوية؛ ثقتها به لقيادة تدريبات الفريق الأول خلال الأيام الماضية والإشراف الفني عليه في مباراة غد أمام الخليج، وقال: "إن ذلك فرصة لي أيضًا لإثبات وجودي واسمي مع فريق كبير كالنصر، وأنا أعرف جيدًا أن هناك فرقًا كبيرًا بين تدريب فريق الناشئين والفريق الأول؛ ففي الفئات السنية عليك أن تكون معلمًا لصقل وتنمية المواهب، أما الفريق الأول فهو عمل تدريبي وتكتيكي".

وأضاف: هذا هو العام الثاني لي مع ناشئي النصر؛ حيث حققنا في الموسم الماضي الكأس، وفي هذا الموسم فريقنا منفرد بالصدارة وبجدارة، وأتمنى أن تتواصل نجاحاتنا ونستثمر كل ما تمت تهيئته لنا من قبل إدارة النادي.

وقال: "مباراة الخليج مهمة للنصر وبالطبع الطموح هو تحقيق النقاط الثلاث والبقاء ضمن الفرق المنافسة على الدوري".
 
وأنا درست فريق الخليج، وهو فريق جدير بالاحترام يقدم في المباريات الكبيرة مستوياتٍ جيدة كما فعل مع النصر والاتحاد في الدور الأول، وقد عملنا حسابنا جيداً لهذه المباراة، والنصر يملك مفاتيح الفوز التي تمكنه من تحقيق ذلك.

وأضاف: كل الفرق عندما تلعب أمام النصر تظهر بشكل مغاير لكل مبارياتها، وهذا أمر طبيعي؛ كون النصر فريقًا عالميًّا يسعى كل فريق لإثبات وجوده أمامه.

وبين "براجا" أن اللاعبين طوال التدريبات الماضية كانوا حريصين على الجاهزية الفنية للمباراة وطبقوا كل ما طلبته من تكتيك يمكن تنفيذه في المباراة، وهم بالطبع لاعبون محترفون ورائعون، مؤكداً أن عودة "حسين عبدالغني" للتدريبات بعد انتهاء إجازته أمر طبيعي، وقال: "هو لاعب كبير وقائد"، مشيراً إلى أن تشكيلة الفريق لا يمكن أن تعلن إلا في غرفة الملابس قبيل المباراة، والمهم لدينا جاهزية جميع اللاعبين.
 
من جانبه شدد اللاعب الكرواتي "توما سوف" على أهمية مباراة الخليج، وقال: خسرنا المباراة الماضية ولا نريد أن يتكرر فقدان المزيد من النقاط، لدينا طموح كبير بالمنافسة على لقب الدوري، ولا زالت الأمور بأيدينا ما دام ذلك ممكناً حسابياً؛ ولذلك لا مجال للتفريط؛ نحترم كل الفرق وشعارنا في كل المباريات هو الفوز والنقاط الثلاث، وكل الفرق لدينا في ميزان واحد، وفي الدوري السعودي لا يوجد فريق صغير أو متوسط.
 

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
09:35 PM

"براجا": تشكيلتي ستُعلن في غرف الملابس .. ونقاط الخليج مطلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ثمّن المدرب الكرواتي "تيو براجا" مدرب فريق ناشئي النصر، للإدارة النصراوية؛ ثقتها به لقيادة تدريبات الفريق الأول خلال الأيام الماضية والإشراف الفني عليه في مباراة غد أمام الخليج، وقال: "إن ذلك فرصة لي أيضًا لإثبات وجودي واسمي مع فريق كبير كالنصر، وأنا أعرف جيدًا أن هناك فرقًا كبيرًا بين تدريب فريق الناشئين والفريق الأول؛ ففي الفئات السنية عليك أن تكون معلمًا لصقل وتنمية المواهب، أما الفريق الأول فهو عمل تدريبي وتكتيكي".

وأضاف: هذا هو العام الثاني لي مع ناشئي النصر؛ حيث حققنا في الموسم الماضي الكأس، وفي هذا الموسم فريقنا منفرد بالصدارة وبجدارة، وأتمنى أن تتواصل نجاحاتنا ونستثمر كل ما تمت تهيئته لنا من قبل إدارة النادي.

وقال: "مباراة الخليج مهمة للنصر وبالطبع الطموح هو تحقيق النقاط الثلاث والبقاء ضمن الفرق المنافسة على الدوري".
 
وأنا درست فريق الخليج، وهو فريق جدير بالاحترام يقدم في المباريات الكبيرة مستوياتٍ جيدة كما فعل مع النصر والاتحاد في الدور الأول، وقد عملنا حسابنا جيداً لهذه المباراة، والنصر يملك مفاتيح الفوز التي تمكنه من تحقيق ذلك.

وأضاف: كل الفرق عندما تلعب أمام النصر تظهر بشكل مغاير لكل مبارياتها، وهذا أمر طبيعي؛ كون النصر فريقًا عالميًّا يسعى كل فريق لإثبات وجوده أمامه.

وبين "براجا" أن اللاعبين طوال التدريبات الماضية كانوا حريصين على الجاهزية الفنية للمباراة وطبقوا كل ما طلبته من تكتيك يمكن تنفيذه في المباراة، وهم بالطبع لاعبون محترفون ورائعون، مؤكداً أن عودة "حسين عبدالغني" للتدريبات بعد انتهاء إجازته أمر طبيعي، وقال: "هو لاعب كبير وقائد"، مشيراً إلى أن تشكيلة الفريق لا يمكن أن تعلن إلا في غرفة الملابس قبيل المباراة، والمهم لدينا جاهزية جميع اللاعبين.
 
من جانبه شدد اللاعب الكرواتي "توما سوف" على أهمية مباراة الخليج، وقال: خسرنا المباراة الماضية ولا نريد أن يتكرر فقدان المزيد من النقاط، لدينا طموح كبير بالمنافسة على لقب الدوري، ولا زالت الأمور بأيدينا ما دام ذلك ممكناً حسابياً؛ ولذلك لا مجال للتفريط؛ نحترم كل الفرق وشعارنا في كل المباريات هو الفوز والنقاط الثلاث، وكل الفرق لدينا في ميزان واحد، وفي الدوري السعودي لا يوجد فريق صغير أو متوسط.
 

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