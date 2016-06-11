برامج عن رمضان تبثها إذاعة السنة النبوية على الإنترنت

خصصت إذاعة شبكة السنة النبوية على الإنترنت، العديد من البرامج للحديث عن شهر رمضان، ضِمن دورتها الإذاعية خلال الشهر الكريم. وتتناول البرامج: الحديثَ عن أحكام شهر رمضان، وطريقة الاستفادة من أيامه العظيمة للحصول على الثواب والأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. وهذه البرامج هي: برنامج رحاب رمضان، وبرنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، وبرنامج البيت المسلم في رمضان، وهي برامج يقدّمها الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، إضافة إلى تخصيص كل من قراءة كتب السنة في الإذاعة وهي: (صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن الترمذي، وسنن أبي داود، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه)؛ للحديث عن هذا شهر رمضان من خلال كتب الصيام فيها. وتحرص الإذاعة على اختيار قراءات متنوعة من القرآن الكريم، إضافة إلى قراءات في صحيح البخاري ومسلم، وعدد من الشروحات لكتب السنة أبرزها شرح البخاري للأستاذ الدكتور فالح الصغير، وشرح موطأ مالك، وشرح الأربعين النووية للشيخ عبدالكريم الخضير، وشرح عمدة الأحكام للشيخ محمد المختار الشنقيطي. كما تتضمن القراءات: شرح صحيح البخاري للشيخ عبدالعزيز الراجحي، وشرحاً لزاد المستقنع للشيخ صالح الفوزان، وشرح زاد المعاد، وشرح منتقى الأخبار للشيخ ابن باز، وشرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن عثيمين، وشرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبدالرحمن البراك، وشرح فتح المجيد للشيخ عبدالله الغنيمان، إضافة إلى برنامج حياة السعداء ويقدمه الأستاذ الدكتور فالح الصغير. وستتضمن خطة الإذاعة: بث عدة حلقات من برنامج "نور على الدرب" مخصصة لفتاوى الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز؛ وذلك بمجموع 21 مادة علمية أسبوعياً عن السنة النبوية طيلة بث الإذاعة، والذي يبدأ في الساعة السادسة مساء ولمدة أربع ساعات، ثم يعاد بث البرامج مرتين؛ الأولى في الساعة العاشرة مساء، والثانية في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم التالي. جدير بالذكر أن إذاعة شبكة السنة النبوية التي دشنها وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، تُعَد أول إذاعة مختصة من نوعها في السنة النبوية، وتنبع فكرتها من توفير مواد صوتية للعلماء في علوم السنة والعقيدة والتفسير وبثها عبر شبكة الإنترنت، ويمكن الاستماع لها من خلال موقع شبكة السنة على الإنترنت www.alssunnah.org أو التطبيق المتاح على الأجهزة الذكية باسم "إذاعة شبكة السنة النبوية وعلومها".

برامج عن رمضان تبثها إذاعة السنة النبوية على الإنترنت صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-06-09 خصصت إذاعة شبكة السنة النبوية على الإنترنت، العديد من البرامج للحديث عن شهر رمضان، ضِمن دورتها الإذاعية خلال الشهر الكريم.



وتتناول البرامج: الحديثَ عن أحكام شهر رمضان، وطريقة الاستفادة من أيامه العظيمة للحصول على الثواب والأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى.



وهذه البرامج هي: برنامج رحاب رمضان، وبرنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، وبرنامج البيت المسلم في رمضان، وهي برامج يقدّمها الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، إضافة إلى تخصيص كل من قراءة كتب السنة في الإذاعة وهي: (صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن الترمذي، وسنن أبي داود، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه)؛ للحديث عن هذا شهر رمضان من خلال كتب الصيام فيها.



وتحرص الإذاعة على اختيار قراءات متنوعة من القرآن الكريم، إضافة إلى قراءات في صحيح البخاري ومسلم، وعدد من الشروحات لكتب السنة أبرزها شرح البخاري للأستاذ الدكتور فالح الصغير، وشرح موطأ مالك، وشرح الأربعين النووية للشيخ عبدالكريم الخضير، وشرح عمدة الأحكام للشيخ محمد المختار الشنقيطي.



كما تتضمن القراءات: شرح صحيح البخاري للشيخ عبدالعزيز الراجحي، وشرحاً لزاد المستقنع للشيخ صالح الفوزان، وشرح زاد المعاد، وشرح منتقى الأخبار للشيخ ابن باز، وشرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن عثيمين، وشرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبدالرحمن البراك، وشرح فتح المجيد للشيخ عبدالله الغنيمان، إضافة إلى برنامج حياة السعداء ويقدمه الأستاذ الدكتور فالح الصغير.



وستتضمن خطة الإذاعة: بث عدة حلقات من برنامج "نور على الدرب" مخصصة لفتاوى الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز؛ وذلك بمجموع 21 مادة علمية أسبوعياً عن السنة النبوية طيلة بث الإذاعة، والذي يبدأ في الساعة السادسة مساء ولمدة أربع ساعات، ثم يعاد بث البرامج مرتين؛ الأولى في الساعة العاشرة مساء، والثانية في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم التالي.



جدير بالذكر أن إذاعة شبكة السنة النبوية التي دشنها وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، تُعَد أول إذاعة مختصة من نوعها في السنة النبوية، وتنبع فكرتها من توفير مواد صوتية للعلماء في علوم السنة والعقيدة والتفسير وبثها عبر شبكة الإنترنت، ويمكن الاستماع لها من خلال موقع شبكة السنة على الإنترنت www.alssunnah.org أو التطبيق المتاح على الأجهزة الذكية باسم "إذاعة شبكة السنة النبوية وعلومها".





09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438 03:27 PM

برامج عن رمضان تبثها إذاعة السنة النبوية على الإنترنت تتناول أحكام الشهر الكريم وطريقة الاستفادة من أيامه





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خصصت إذاعة شبكة السنة النبوية على الإنترنت، العديد من البرامج للحديث عن شهر رمضان، ضِمن دورتها الإذاعية خلال الشهر الكريم.



وتتناول البرامج: الحديثَ عن أحكام شهر رمضان، وطريقة الاستفادة من أيامه العظيمة للحصول على الثواب والأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى.



وهذه البرامج هي: برنامج رحاب رمضان، وبرنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، وبرنامج البيت المسلم في رمضان، وهي برامج يقدّمها الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، إضافة إلى تخصيص كل من قراءة كتب السنة في الإذاعة وهي: (صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن الترمذي، وسنن أبي داود، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه)؛ للحديث عن هذا شهر رمضان من خلال كتب الصيام فيها.



وتحرص الإذاعة على اختيار قراءات متنوعة من القرآن الكريم، إضافة إلى قراءات في صحيح البخاري ومسلم، وعدد من الشروحات لكتب السنة أبرزها شرح البخاري للأستاذ الدكتور فالح الصغير، وشرح موطأ مالك، وشرح الأربعين النووية للشيخ عبدالكريم الخضير، وشرح عمدة الأحكام للشيخ محمد المختار الشنقيطي.



كما تتضمن القراءات: شرح صحيح البخاري للشيخ عبدالعزيز الراجحي، وشرحاً لزاد المستقنع للشيخ صالح الفوزان، وشرح زاد المعاد، وشرح منتقى الأخبار للشيخ ابن باز، وشرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن عثيمين، وشرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبدالرحمن البراك، وشرح فتح المجيد للشيخ عبدالله الغنيمان، إضافة إلى برنامج حياة السعداء ويقدمه الأستاذ الدكتور فالح الصغير.



وستتضمن خطة الإذاعة: بث عدة حلقات من برنامج "نور على الدرب" مخصصة لفتاوى الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز؛ وذلك بمجموع 21 مادة علمية أسبوعياً عن السنة النبوية طيلة بث الإذاعة، والذي يبدأ في الساعة السادسة مساء ولمدة أربع ساعات، ثم يعاد بث البرامج مرتين؛ الأولى في الساعة العاشرة مساء، والثانية في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم التالي.



جدير بالذكر أن إذاعة شبكة السنة النبوية التي دشنها وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، تُعَد أول إذاعة مختصة من نوعها في السنة النبوية، وتنبع فكرتها من توفير مواد صوتية للعلماء في علوم السنة والعقيدة والتفسير وبثها عبر شبكة الإنترنت، ويمكن الاستماع لها من خلال موقع شبكة السنة على الإنترنت www.alssunnah.org أو التطبيق المتاح على الأجهزة الذكية باسم "إذاعة شبكة السنة النبوية وعلومها".



