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برشلونة يحجز مقعده في نهائي كأس ملك إسبانيا

بعد تعادله الإيجابي مع ضيفه أتلتيكو مدريد

قطع فريق برشلونة أولى تذاكر العبور إلى المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا بعد تعادله الإيجابي مع ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف لمثله في اللقاء الذي أُقيم على ملعب "كامب نو" في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.
 
تقدم برشلونة أولاً بفضل هدف نجمه الأورغواياني لويس سواريز في الدقيقة 43 وتمكن كيفين جاميرو من إدراك التعادل للضيوف في الدقيقة 83  من زمن اللقاء.

 
ويأتي تأهل النادي الكتالوني للنهائي للعام الثالث على التوالي بفضل فوزه في لقاء الذهاب "2-1".
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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برشلونة يحجز مقعده في نهائي كأس ملك إسبانيا
سبق

قطع فريق برشلونة أولى تذاكر العبور إلى المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا بعد تعادله الإيجابي مع ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف لمثله في اللقاء الذي أُقيم على ملعب "كامب نو" في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.
 
تقدم برشلونة أولاً بفضل هدف نجمه الأورغواياني لويس سواريز في الدقيقة 43 وتمكن كيفين جاميرو من إدراك التعادل للضيوف في الدقيقة 83  من زمن اللقاء.

 
ويأتي تأهل النادي الكتالوني للنهائي للعام الثالث على التوالي بفضل فوزه في لقاء الذهاب "2-1".
 

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
01:33 AM
بعد تعادله الإيجابي مع ضيفه أتلتيكو مدريد

برشلونة يحجز مقعده في نهائي كأس ملك إسبانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قطع فريق برشلونة أولى تذاكر العبور إلى المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا بعد تعادله الإيجابي مع ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف لمثله في اللقاء الذي أُقيم على ملعب "كامب نو" في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.
 
تقدم برشلونة أولاً بفضل هدف نجمه الأورغواياني لويس سواريز في الدقيقة 43 وتمكن كيفين جاميرو من إدراك التعادل للضيوف في الدقيقة 83  من زمن اللقاء.

 
ويأتي تأهل النادي الكتالوني للنهائي للعام الثالث على التوالي بفضل فوزه في لقاء الذهاب "2-1".
 

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