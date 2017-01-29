برشلونة يخطف نقطة من "بيتيس" بالدقائق الأخيرة

انتزع برشلونة نقطة ثمينة في الأنفاس الأخيرة من أمام مضيفه ريال بيتيس، واكتفى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "بينيتو فيامارين" ضمن منافسات الجولة 20 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم أصحاب الضيافة بهدف عن طريق اللاعب ألكسندر أليجريا في الدقيقة 75 قبل أن يدرك النجم الأورغواياني لويس سواريز التعادل في الدقيقة الأخيرة للنادي الكتالوني.

رفع برشلونة رصيده إلى 42 نقطة متساوياً مع إشبيلية بعدد النقاط وخلف المتصدر ريال مدريد المتصدر 43 نقطة، والذي لديه مباراة الليلة، إضافة إلى مباراة مؤجلة، بينما بقي ريال بيتيس في المركز 13 برصيد 23 نقطة.