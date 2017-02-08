بريطانيا: لا مستقبل لبشار الأسد في سوريا

بعد تقرير "العفو" عن "الإعدامات السرية"

وصف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية مؤخراً حول عمليات الإعدام السرية التي نفّذها النظام السوري بحق آلاف المعتقلين داخل سجن صيدانيا، بأنه "مثير للاشمئزاز، ويبرز البربرية المنغرسة بعمق في قلب النظام السوري".

ووفقاً لبيان نشره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية؛ أكد "جونسون" أن هذا الأمر يتطلب على الضرورة وجود عملية انتقال سياسي داخل سوريا، بعيداً عن رئيس النظام السوري.

وشدد على استحالة أن يحصل بشار الأسد على دعم الشعب السوري في ظل ما اقترفه من فظاعات ضده.