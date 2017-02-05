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بريطاني يبيع منزله الفخم بـ "جنيهين".. ولكن مكسبه مليون إسترليني

عرض مواطن بريطاني منزله الفخم للبيع بطريقة فريدة، مقابل جنيهين إسترلينيين فقط (2.5 دولار أميركي)، وحين يتم البيع سيحصل على مليون إسترليني مقابل المنزل.

وحسب صحيفة "صن" البريطانية، كان البريطاني داستون لاو، 37 عاما، قد عرض منزله في منطقة "لانكشاير" شمالي إنجلترا، للبيع منذ فترة طويلة لكنه لم يتلقَ عرضاً لشرائه، فلجأ إلى حيلة جديدة لبيعه، وهي البيع بطريقة "اليانصيب" أو "السحب"، حيث سيقوم بإصدار نصف مليون تذكرة يبلغ سعر التذكرة الواحدة جنيهين إسترلينيين فقط (2.5 دولار أميركي)، ومن ثم بعد أن يكون قد جمع مليون جنيه إسترليني بهذه الطريقة سوف يجري قرعة ليفوز واحد من حملة التذاكر بالمنزل، ويكون بذلك المشتري قد حصل عليه مقابل جنيهين فقط، بينما يكون البائع قد حصل على مليون جنيه مقابل منزله.

وتقول الصحيفة: إن القيمة السوقية للمنزل تبلغ 650 ألف جنيه إسترليني (812 ألف دولار)، وهو مكون من ست غرف نوم والعديد من الملحقات الإضافية، كما أنه يقع على قطعة أرض واسعة، وملحق بالمنزل أيضاً حديقة واسعة.

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بريطاني يبيع منزله الفخم بـ "جنيهين".. ولكن مكسبه مليون إسترليني
سبق

عرض مواطن بريطاني منزله الفخم للبيع بطريقة فريدة، مقابل جنيهين إسترلينيين فقط (2.5 دولار أميركي)، وحين يتم البيع سيحصل على مليون إسترليني مقابل المنزل.

وحسب صحيفة "صن" البريطانية، كان البريطاني داستون لاو، 37 عاما، قد عرض منزله في منطقة "لانكشاير" شمالي إنجلترا، للبيع منذ فترة طويلة لكنه لم يتلقَ عرضاً لشرائه، فلجأ إلى حيلة جديدة لبيعه، وهي البيع بطريقة "اليانصيب" أو "السحب"، حيث سيقوم بإصدار نصف مليون تذكرة يبلغ سعر التذكرة الواحدة جنيهين إسترلينيين فقط (2.5 دولار أميركي)، ومن ثم بعد أن يكون قد جمع مليون جنيه إسترليني بهذه الطريقة سوف يجري قرعة ليفوز واحد من حملة التذاكر بالمنزل، ويكون بذلك المشتري قد حصل عليه مقابل جنيهين فقط، بينما يكون البائع قد حصل على مليون جنيه مقابل منزله.

وتقول الصحيفة: إن القيمة السوقية للمنزل تبلغ 650 ألف جنيه إسترليني (812 ألف دولار)، وهو مكون من ست غرف نوم والعديد من الملحقات الإضافية، كما أنه يقع على قطعة أرض واسعة، وملحق بالمنزل أيضاً حديقة واسعة.

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
03:07 PM

بريطاني يبيع منزله الفخم بـ "جنيهين".. ولكن مكسبه مليون إسترليني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
9
19,008

عرض مواطن بريطاني منزله الفخم للبيع بطريقة فريدة، مقابل جنيهين إسترلينيين فقط (2.5 دولار أميركي)، وحين يتم البيع سيحصل على مليون إسترليني مقابل المنزل.

وحسب صحيفة "صن" البريطانية، كان البريطاني داستون لاو، 37 عاما، قد عرض منزله في منطقة "لانكشاير" شمالي إنجلترا، للبيع منذ فترة طويلة لكنه لم يتلقَ عرضاً لشرائه، فلجأ إلى حيلة جديدة لبيعه، وهي البيع بطريقة "اليانصيب" أو "السحب"، حيث سيقوم بإصدار نصف مليون تذكرة يبلغ سعر التذكرة الواحدة جنيهين إسترلينيين فقط (2.5 دولار أميركي)، ومن ثم بعد أن يكون قد جمع مليون جنيه إسترليني بهذه الطريقة سوف يجري قرعة ليفوز واحد من حملة التذاكر بالمنزل، ويكون بذلك المشتري قد حصل عليه مقابل جنيهين فقط، بينما يكون البائع قد حصل على مليون جنيه مقابل منزله.

وتقول الصحيفة: إن القيمة السوقية للمنزل تبلغ 650 ألف جنيه إسترليني (812 ألف دولار)، وهو مكون من ست غرف نوم والعديد من الملحقات الإضافية، كما أنه يقع على قطعة أرض واسعة، وملحق بالمنزل أيضاً حديقة واسعة.

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