"بر القنفذة" توزِّع 8 آلاف سلة رمضانية على الفقراء والأيتام

اشتملت على السلع التي تحتاج إليها الأسرة مثل الأرز والزيت والسكر

أنهت جمعية البر الخيرية بالقنفذة توزيع أكثر من ثمانية آلاف سلة رمضانية على مستفيديها من فئة الأيتام والأرامل والمطلقات وأُسر السجناء وذوي الدخل المحدود، حسب عدد أفراد كل أسرة.

وفي التفاصيل، اشتملت السلال الغذائية على الأصناف الرئيسية التي تحتاج إليها الأسرة، مثل الأرز والزيت والمكرونة والسكر والشاي والحليب والأصناف الرمضانية.

من ناحيته، أوضح فيصل الرفيدي، المتحدث باسم الجمعية، أن الجمعية تسعى من خلال هذا المشروع لتوفير الاحتياج الغذائي لكل أسرة من الأسر المستفيدة من خدماتها، وأن السلة الغذائية الرمضانية تُعتبر من أضخم المشاريع المنفَّذة التي لاقت إقبالاً من كبار الداعمين والشركات المانحة، الذين دائمًا يدعمون مشاريع الجمعية بسخاء.

وأضاف الرفيدي بأن عدد الأسر المستفيدة يصل لـ3000 أسرة و600 يتيم مسجلين في كشوف الجمعية الرسمية.