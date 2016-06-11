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"بر صامطة" تطلق مبادرة "تيسير" لتقديم خدماتها لمستفيديها بمنازلهم

تستهدف المتعففين والمتعففات والعَجَزة وكبار السن والأيتام

أطلقت جمعية البر الخيرية بمحافظة صامطة المبادرة الرابعة التقنية "تيسير"؛ وهي خدمة نوعية في مجال خدمة المستفيدين من منازلهم وعدم الحاجة لحضورهم إلى مقر الجمعية.

وتستهدف المبادرة المتعففين والمتعففات والعجزة وكبار السن والأيتام، بالشراكة مع مؤسسة الكاف للحاسب الآلي.

صرح الأمين العام للجمعية "الدكتور عبدالله بن عمر المدخلي" بأن خدمة "تيسير" هي المبادرة الرابعة التقنية للجمعية، التي أُطلقت تيسيراً على كبار السن والأيتام، وأنه بإمكانهم الدخول على الخدمة من خلال الرابط وتسجيل بياناته وحالته الاجتماعية ويرفق أي وثائق توضح حالته.

وقال: إنه سيتم تزويد النظام برقم طلب إلكتروني يستطيع بواسطته المستفيد الاستفسار عن الإجراء المتخذ والخدمة المقدمة دون الحاجة لحضور لمقر الجمعية، بعد ذلك يقوم الباحث أو الباحثة الاجتماعية بالزيارة الميدانية وتقدير الاحتياج للمستفيد.

وللاستفادة من الخدمة اتبع الرابط: http://www.alkaffit.com/tayseer

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"بر صامطة" تطلق مبادرة "تيسير" لتقديم خدماتها لمستفيديها بمنازلهم
سبق

أطلقت جمعية البر الخيرية بمحافظة صامطة المبادرة الرابعة التقنية "تيسير"؛ وهي خدمة نوعية في مجال خدمة المستفيدين من منازلهم وعدم الحاجة لحضورهم إلى مقر الجمعية.

وتستهدف المبادرة المتعففين والمتعففات والعجزة وكبار السن والأيتام، بالشراكة مع مؤسسة الكاف للحاسب الآلي.

صرح الأمين العام للجمعية "الدكتور عبدالله بن عمر المدخلي" بأن خدمة "تيسير" هي المبادرة الرابعة التقنية للجمعية، التي أُطلقت تيسيراً على كبار السن والأيتام، وأنه بإمكانهم الدخول على الخدمة من خلال الرابط وتسجيل بياناته وحالته الاجتماعية ويرفق أي وثائق توضح حالته.

وقال: إنه سيتم تزويد النظام برقم طلب إلكتروني يستطيع بواسطته المستفيد الاستفسار عن الإجراء المتخذ والخدمة المقدمة دون الحاجة لحضور لمقر الجمعية، بعد ذلك يقوم الباحث أو الباحثة الاجتماعية بالزيارة الميدانية وتقدير الاحتياج للمستفيد.

وللاستفادة من الخدمة اتبع الرابط: http://www.alkaffit.com/tayseer

09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438
05:30 PM

"بر صامطة" تطلق مبادرة "تيسير" لتقديم خدماتها لمستفيديها بمنازلهم

تستهدف المتعففين والمتعففات والعَجَزة وكبار السن والأيتام

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أطلقت جمعية البر الخيرية بمحافظة صامطة المبادرة الرابعة التقنية "تيسير"؛ وهي خدمة نوعية في مجال خدمة المستفيدين من منازلهم وعدم الحاجة لحضورهم إلى مقر الجمعية.

وتستهدف المبادرة المتعففين والمتعففات والعجزة وكبار السن والأيتام، بالشراكة مع مؤسسة الكاف للحاسب الآلي.

صرح الأمين العام للجمعية "الدكتور عبدالله بن عمر المدخلي" بأن خدمة "تيسير" هي المبادرة الرابعة التقنية للجمعية، التي أُطلقت تيسيراً على كبار السن والأيتام، وأنه بإمكانهم الدخول على الخدمة من خلال الرابط وتسجيل بياناته وحالته الاجتماعية ويرفق أي وثائق توضح حالته.

وقال: إنه سيتم تزويد النظام برقم طلب إلكتروني يستطيع بواسطته المستفيد الاستفسار عن الإجراء المتخذ والخدمة المقدمة دون الحاجة لحضور لمقر الجمعية، بعد ذلك يقوم الباحث أو الباحثة الاجتماعية بالزيارة الميدانية وتقدير الاحتياج للمستفيد.

وللاستفادة من الخدمة اتبع الرابط: http://www.alkaffit.com/tayseer

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