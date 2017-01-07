وحسب ما أعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على "تويتر" كاتباً: "بعد الفحوصات الطبية الأولية عند انضمام اللاعب "نايف هزازي" تبين شعوره بألم في كاحل قدمه اليمنى، وكذلك اللاعب "عساف القرني" تبين شعوره بألم في كتفه الأيمن فتم إجراء أشعة الرنين المغناطيسي للاعبين؛ فأظهرت الأشعة احتياجهما إلى الراحة لمدة 10 أيام. وبناء على ذلك قرر الجهاز الفني استبعادهما من المعسكر وإعادتهما إلى ناديهما لاستكمال البرنامج العلاجي، وسيتم إرسال تقرير طبي مفصل من قبل الجهاز الطبي للمنتخب إلى نادييهما".

أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم استبعاد اللاعبَيْن "نايف هزازي، وعساف القرني" من معسكر الفريق المقام حالياً بالعاصمة الإماراتية أبوظبي؛ بسبب الإصابة.

بسبب الإصابة .. استبعاد "هزازي" و"عساف" من معسكر المنتخب السعودي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-01-07 أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم استبعاد اللاعبَيْن "نايف هزازي، وعساف القرني" من معسكر الفريق المقام حالياً بالعاصمة الإماراتية أبوظبي؛ بسبب الإصابة. وحسب ما أعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على "تويتر" كاتباً: "بعد الفحوصات الطبية الأولية عند انضمام اللاعب "نايف هزازي" تبين شعوره بألم في كاحل قدمه اليمنى، وكذلك اللاعب "عساف القرني" تبين شعوره بألم في كتفه الأيمن فتم إجراء أشعة الرنين المغناطيسي للاعبين؛ فأظهرت الأشعة احتياجهما إلى الراحة لمدة 10 أيام. وبناء على ذلك قرر الجهاز الفني استبعادهما من المعسكر وإعادتهما إلى ناديهما لاستكمال البرنامج العلاجي، وسيتم إرسال تقرير طبي مفصل من قبل الجهاز الطبي للمنتخب إلى نادييهما".

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438 09:26 PM

بسبب الإصابة .. استبعاد "هزازي" و"عساف" من معسكر المنتخب السعودي





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أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم استبعاد اللاعبَيْن "نايف هزازي، وعساف القرني" من معسكر الفريق المقام حالياً بالعاصمة الإماراتية أبوظبي؛ بسبب الإصابة.

وحسب ما أعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على "تويتر" كاتباً: "بعد الفحوصات الطبية الأولية عند انضمام اللاعب "نايف هزازي" تبين شعوره بألم في كاحل قدمه اليمنى، وكذلك اللاعب "عساف القرني" تبين شعوره بألم في كتفه الأيمن فتم إجراء أشعة الرنين المغناطيسي للاعبين؛ فأظهرت الأشعة احتياجهما إلى الراحة لمدة 10 أيام. وبناء على ذلك قرر الجهاز الفني استبعادهما من المعسكر وإعادتهما إلى ناديهما لاستكمال البرنامج العلاجي، وسيتم إرسال تقرير طبي مفصل من قبل الجهاز الطبي للمنتخب إلى نادييهما".