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بسبب المنشطات.. سحب الميدالية الذهبية الأولمبية من أسرع رجل في العالم

سحبت اللجنة الأولمبية الدولية من يوسين بولت واحدة من تسع ميداليات ذهبية أولمبية فاز بها، بعدما سقط نيسا كارتر زميله في الفريق الجاميكي في اختبار للمنشطات في أولمبياد بكين 2008 وفقا لسكاي نيوز.

 

وذكرت اللجنة أنه ثبت أن كارتر تعاطى مادة محظورة رياضيا ويجب على الفريق الجاميكي تسليم ميدالياته.

 

ووفقا لهذا القرار ستحصل ترينيداد وتوباغو على الميدالية الذهبية بينما ستكون الفضية من نصيب اليابان وستحصل البرازيل على البرونزية، وذلك انتظارا لمزيد من النتائج من برنامج إعادة فحص العينات المحفوظة التابع للجنة الأولمبية الدولية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بسبب المنشطات.. سحب الميدالية الذهبية الأولمبية من أسرع رجل في العالم
سبق

سحبت اللجنة الأولمبية الدولية من يوسين بولت واحدة من تسع ميداليات ذهبية أولمبية فاز بها، بعدما سقط نيسا كارتر زميله في الفريق الجاميكي في اختبار للمنشطات في أولمبياد بكين 2008 وفقا لسكاي نيوز.

 

وذكرت اللجنة أنه ثبت أن كارتر تعاطى مادة محظورة رياضيا ويجب على الفريق الجاميكي تسليم ميدالياته.

 

ووفقا لهذا القرار ستحصل ترينيداد وتوباغو على الميدالية الذهبية بينما ستكون الفضية من نصيب اليابان وستحصل البرازيل على البرونزية، وذلك انتظارا لمزيد من النتائج من برنامج إعادة فحص العينات المحفوظة التابع للجنة الأولمبية الدولية.

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
07:49 PM

بسبب المنشطات.. سحب الميدالية الذهبية الأولمبية من أسرع رجل في العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سحبت اللجنة الأولمبية الدولية من يوسين بولت واحدة من تسع ميداليات ذهبية أولمبية فاز بها، بعدما سقط نيسا كارتر زميله في الفريق الجاميكي في اختبار للمنشطات في أولمبياد بكين 2008 وفقا لسكاي نيوز.

 

وذكرت اللجنة أنه ثبت أن كارتر تعاطى مادة محظورة رياضيا ويجب على الفريق الجاميكي تسليم ميدالياته.

 

ووفقا لهذا القرار ستحصل ترينيداد وتوباغو على الميدالية الذهبية بينما ستكون الفضية من نصيب اليابان وستحصل البرازيل على البرونزية، وذلك انتظارا لمزيد من النتائج من برنامج إعادة فحص العينات المحفوظة التابع للجنة الأولمبية الدولية.

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