بسبب بطيخة.. طرد رجل إطفاء في اليوم الأول من العمل

بسبب بطيخة، قررت إدارة الإطفاء بمدينة ديترويت الأمريكية، طرد العامل روبرت باتيسون، 41 عامًا، بعد أول يوم عمل.

وحسب موقع "يورو نيوز"، جرت العادة في القطاع 55 بإدارة الإطفاء في ديترويت، على أن يقدم أي رجل إطفاء جديد، هدية ترحيب لزملائه في أول يوم للعمل، وبالفعل حمل باتيسون هدية بيده فيما يقدم نفسه لزملائه، وعلى ما جرت العادة.

ويقول شون ماكارتي من القطاع 55: "الأمر طوعي وليس إجباريًا. يدخل المرء حاملاً هدية (…)، وله حرية اختيار ما يريده".

بالنسبة لباتيسون، فاختار أن تكون هديته بطيخة ملفوفة بشريط وردي اللون، ما جعل بعض رجال الإطفاء السود يشعرون بالإهانة، الأمر الذي أنكر باتيسون أن يكون له علاقة بمزحة ما أو أية نية لإهانة زملائه.

ويعتبر البطيخ إهانة للسود في الولايات المتحدة بسبب ارتباطه بفترة العبودية، في القرن التاسع عشر، حيث كان يعد السود من أكثر المستهلكين للبطيخ، فانتشرت رسومات تصور أطفالاً سود بشفاه حمراء كبيرة تلتهم البطيخ بنهم.

من جانبه، قال عضو لجنة الإطفاء إريك جونز فى بيان فصل باتيسون من العمل رسميًا: "ليس هناك تسامح أبدًا مع أي سلوك عنصري داخل إدارة ديترويت للإطفاء، يوم السبت 30 سبتمبر 2017، في القطاع 55، قام رجل الإطفاء (باتيسون) بسلوك غير مرضٍ في العمل، ويعتبر عنصريًا ومسيئًا وغير مسؤول عرقيًا بالنسبة لعدد من أعضاء القسم".

ورغم بيان جونز، إلا أن ماكارتي يعتقد أن باتيسون يجب ألا يخسر عمله بسبب بطيخة، إذ قال: "هناك فرق بين ما فعله وما كان في الماضي ".