بعد أزمة الهجوم الإلكتروني.. "الصحة" تؤكد سلامة أنظمتها

دأبت خلال أشهر ماضية على تقديم الإرشادات لتجنب الاختراق

أكدت وزارة الصحة عدم تعرض أنظمتها لأي اختراقات إلكترونية؛ وذلك بعد أزمة الهجوم الإلكتروني التي واجهتها عدة جهات حكومية وشركات في السعودية، خلال اليومين الماضيين.

وكانت الوزارة، قد دأبت -خلال الأشهر الماضية- على تقديم الإرشادات اللازمة، وطرق التعامل مع الرسائل الإلكترونية لتجنب محاولات الاختراق.