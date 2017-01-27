النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد أسبوع ساخن بين الفريقين خارج الملعب.. قمة ملتهبة تجمع الأهلي والشباب

(الجوهرة) مسرحاً للإثارة المرتقبة

تستكمل اليوم الجمعة الجولة الـ 16 من دوري جميل للمحترفين لكرة القدم منافساتها بثلاث مواجهات مثيرة وحاسمة، لعل أهمها ( الكلاسيكو ) الذي يجمع الأهلي ونظيره الشباب اليوم الجمعة في قمة الجولة، فيما يلعب فريق الباطن مع الخليج والفتح مع الفيصلي.
ويتصدر الهلال الدوري برصيد 37 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي الثاني، ويأتي النصر ثالثاً برصيد 32 نقطة بفارق الأهداف عن الاتحاد الرابع (مؤقتاً)، والشباب خامساً برصيد 25 نقطة.

ويسعى الأهلي الذي فاز في مبارياته الخمس الأخيرة إلى مواصلة انتصاراته لمشاركة الهلال في الصدارة، وعزز الأهلي صفوفه بلاعب الوسط العراقي سعد الأمير والمدافع الدولي سعيد المولد.

ويتطلع الشباب بقيادة المدرب سامي الجابر للعودة إلى لغة الانتصارات التي ابتعد عنها في آخر سبع مباريات، فضلاً عن خروجه من كأس خادم الحرمين الشريفين أمام فريق وج.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بعد أسبوع ساخن بين الفريقين خارج الملعب.. قمة ملتهبة تجمع الأهلي والشباب
سبق

تستكمل اليوم الجمعة الجولة الـ 16 من دوري جميل للمحترفين لكرة القدم منافساتها بثلاث مواجهات مثيرة وحاسمة، لعل أهمها ( الكلاسيكو ) الذي يجمع الأهلي ونظيره الشباب اليوم الجمعة في قمة الجولة، فيما يلعب فريق الباطن مع الخليج والفتح مع الفيصلي.
ويتصدر الهلال الدوري برصيد 37 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي الثاني، ويأتي النصر ثالثاً برصيد 32 نقطة بفارق الأهداف عن الاتحاد الرابع (مؤقتاً)، والشباب خامساً برصيد 25 نقطة.

ويسعى الأهلي الذي فاز في مبارياته الخمس الأخيرة إلى مواصلة انتصاراته لمشاركة الهلال في الصدارة، وعزز الأهلي صفوفه بلاعب الوسط العراقي سعد الأمير والمدافع الدولي سعيد المولد.

ويتطلع الشباب بقيادة المدرب سامي الجابر للعودة إلى لغة الانتصارات التي ابتعد عنها في آخر سبع مباريات، فضلاً عن خروجه من كأس خادم الحرمين الشريفين أمام فريق وج.

27 يناير 2017 - 29 ربيع الآخر 1438
01:49 AM
(الجوهرة) مسرحاً للإثارة المرتقبة

بعد أسبوع ساخن بين الفريقين خارج الملعب.. قمة ملتهبة تجمع الأهلي والشباب

A A A
أحمد سرور - الرياض
5
2,968

تستكمل اليوم الجمعة الجولة الـ 16 من دوري جميل للمحترفين لكرة القدم منافساتها بثلاث مواجهات مثيرة وحاسمة، لعل أهمها ( الكلاسيكو ) الذي يجمع الأهلي ونظيره الشباب اليوم الجمعة في قمة الجولة، فيما يلعب فريق الباطن مع الخليج والفتح مع الفيصلي.
ويتصدر الهلال الدوري برصيد 37 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي الثاني، ويأتي النصر ثالثاً برصيد 32 نقطة بفارق الأهداف عن الاتحاد الرابع (مؤقتاً)، والشباب خامساً برصيد 25 نقطة.

ويسعى الأهلي الذي فاز في مبارياته الخمس الأخيرة إلى مواصلة انتصاراته لمشاركة الهلال في الصدارة، وعزز الأهلي صفوفه بلاعب الوسط العراقي سعد الأمير والمدافع الدولي سعيد المولد.

ويتطلع الشباب بقيادة المدرب سامي الجابر للعودة إلى لغة الانتصارات التي ابتعد عنها في آخر سبع مباريات، فضلاً عن خروجه من كأس خادم الحرمين الشريفين أمام فريق وج.

شارك برأيك
36
132

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
1,913
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
8,014
500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
4,249
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,500

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة