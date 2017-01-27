بعد أسبوع ساخن بين الفريقين خارج الملعب.. قمة ملتهبة تجمع الأهلي والشباب

(الجوهرة) مسرحاً للإثارة المرتقبة

تستكمل اليوم الجمعة الجولة الـ 16 من دوري جميل للمحترفين لكرة القدم منافساتها بثلاث مواجهات مثيرة وحاسمة، لعل أهمها ( الكلاسيكو ) الذي يجمع الأهلي ونظيره الشباب اليوم الجمعة في قمة الجولة، فيما يلعب فريق الباطن مع الخليج والفتح مع الفيصلي.

ويتصدر الهلال الدوري برصيد 37 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي الثاني، ويأتي النصر ثالثاً برصيد 32 نقطة بفارق الأهداف عن الاتحاد الرابع (مؤقتاً)، والشباب خامساً برصيد 25 نقطة.

ويسعى الأهلي الذي فاز في مبارياته الخمس الأخيرة إلى مواصلة انتصاراته لمشاركة الهلال في الصدارة، وعزز الأهلي صفوفه بلاعب الوسط العراقي سعد الأمير والمدافع الدولي سعيد المولد.

ويتطلع الشباب بقيادة المدرب سامي الجابر للعودة إلى لغة الانتصارات التي ابتعد عنها في آخر سبع مباريات، فضلاً عن خروجه من كأس خادم الحرمين الشريفين أمام فريق وج.