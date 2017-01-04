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بعد أعمال شغب.. إيطاليا تستعد لطرد المهاجرين

كشف وزير الخارجية الإيطالي "إنجيلينو ألفانو" رغبة بلاده في تسريع عمليات الطرد وإبعاد المهاجرين خارج حدودها بعد توتر جديد في مركز للاستقبال وفقًا لـ"سكاي نيوز".

 

جاء ذلك بعدما اندلعت أعمال شغب مطلع الأسبوع في مركز استقبال للمهاجرين في "كونا" جنوب غرب البندقية، إثر وفاة شابة من "كوت ديفوار" في الـ25 من العمر، بعد أن اتهم المهاجرون فرق الإغاثة بالتأخر عن الوصول.

 

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بعد أعمال شغب.. إيطاليا تستعد لطرد المهاجرين
سبق

كشف وزير الخارجية الإيطالي "إنجيلينو ألفانو" رغبة بلاده في تسريع عمليات الطرد وإبعاد المهاجرين خارج حدودها بعد توتر جديد في مركز للاستقبال وفقًا لـ"سكاي نيوز".

 

جاء ذلك بعدما اندلعت أعمال شغب مطلع الأسبوع في مركز استقبال للمهاجرين في "كونا" جنوب غرب البندقية، إثر وفاة شابة من "كوت ديفوار" في الـ25 من العمر، بعد أن اتهم المهاجرون فرق الإغاثة بالتأخر عن الوصول.

 

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
07:59 PM

بعد أعمال شغب.. إيطاليا تستعد لطرد المهاجرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف وزير الخارجية الإيطالي "إنجيلينو ألفانو" رغبة بلاده في تسريع عمليات الطرد وإبعاد المهاجرين خارج حدودها بعد توتر جديد في مركز للاستقبال وفقًا لـ"سكاي نيوز".

 

جاء ذلك بعدما اندلعت أعمال شغب مطلع الأسبوع في مركز استقبال للمهاجرين في "كونا" جنوب غرب البندقية، إثر وفاة شابة من "كوت ديفوار" في الـ25 من العمر، بعد أن اتهم المهاجرون فرق الإغاثة بالتأخر عن الوصول.

 

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