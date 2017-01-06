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بعد أنباء عن عودته للشباب .. "نيفيز" ينضم لـ"كروزيرو"

بعقد لمدة موسمين وينتهي في عام 2019

 أعلنت الصحف البرازيلية عن انضمام اللاعب البرازيلي تياجو نيفيز، محترف الهلال والجزيرة الإماراتي السابق لنادي كروزيرو البرازيلي بعقد يمتد لموسمين، حيث من المقرر أن ينتهي بنهاية عام 2019 بعد فترة احتراف في الدوريات العربية استمرت موسمين ونصف . 
 
وكان اللاعب قد انضم للهلال في عام 2014 مع تولي المدير الوطني سامي الجابر المهمة، حيث تألق اللاعب بشدة مع الهلال وكان قوة ضاربة في الفريق قبل أن ينتقل مطلع الموسم الحالي لصالح الجزيرة الإماراتي الذي لم يتكيف معه مما حدا بالنادي الإماراتي للتعاقد مع بديله . 
 
وبعث اللاعب بطلبٍ للاتحاد الدولي فيفا لأجل مناشدة النادي الإماراتي إرسال البطاقة الدولية له كي يتمكن من بدء اللعب مع ناديه الجديد . 
 
يذكر أن تقارير كانت قد ربطت اللاعب بالانضمام لنادي الشباب عطفاً على علاقته الجيدة مع المدرب سامي الجابر قبل أن يقرر الفيفا عقوبة النادي السعودي ومنعه من التعاقدات الشتوي، وهو ما حدا باللاعب البرازيلي للموافقة على عرض كروزيرو. 

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بعد أنباء عن عودته للشباب .. "نيفيز" ينضم لـ"كروزيرو"
سبق

 أعلنت الصحف البرازيلية عن انضمام اللاعب البرازيلي تياجو نيفيز، محترف الهلال والجزيرة الإماراتي السابق لنادي كروزيرو البرازيلي بعقد يمتد لموسمين، حيث من المقرر أن ينتهي بنهاية عام 2019 بعد فترة احتراف في الدوريات العربية استمرت موسمين ونصف . 
 
وكان اللاعب قد انضم للهلال في عام 2014 مع تولي المدير الوطني سامي الجابر المهمة، حيث تألق اللاعب بشدة مع الهلال وكان قوة ضاربة في الفريق قبل أن ينتقل مطلع الموسم الحالي لصالح الجزيرة الإماراتي الذي لم يتكيف معه مما حدا بالنادي الإماراتي للتعاقد مع بديله . 
 
وبعث اللاعب بطلبٍ للاتحاد الدولي فيفا لأجل مناشدة النادي الإماراتي إرسال البطاقة الدولية له كي يتمكن من بدء اللعب مع ناديه الجديد . 
 
يذكر أن تقارير كانت قد ربطت اللاعب بالانضمام لنادي الشباب عطفاً على علاقته الجيدة مع المدرب سامي الجابر قبل أن يقرر الفيفا عقوبة النادي السعودي ومنعه من التعاقدات الشتوي، وهو ما حدا باللاعب البرازيلي للموافقة على عرض كروزيرو. 

06 يناير 2017 - 8 ربيع الآخر 1438
05:35 PM
بعقد لمدة موسمين وينتهي في عام 2019

بعد أنباء عن عودته للشباب .. "نيفيز" ينضم لـ"كروزيرو"

A A A
محمد السيّد - الرياض
3
13,024

 أعلنت الصحف البرازيلية عن انضمام اللاعب البرازيلي تياجو نيفيز، محترف الهلال والجزيرة الإماراتي السابق لنادي كروزيرو البرازيلي بعقد يمتد لموسمين، حيث من المقرر أن ينتهي بنهاية عام 2019 بعد فترة احتراف في الدوريات العربية استمرت موسمين ونصف . 
 
وكان اللاعب قد انضم للهلال في عام 2014 مع تولي المدير الوطني سامي الجابر المهمة، حيث تألق اللاعب بشدة مع الهلال وكان قوة ضاربة في الفريق قبل أن ينتقل مطلع الموسم الحالي لصالح الجزيرة الإماراتي الذي لم يتكيف معه مما حدا بالنادي الإماراتي للتعاقد مع بديله . 
 
وبعث اللاعب بطلبٍ للاتحاد الدولي فيفا لأجل مناشدة النادي الإماراتي إرسال البطاقة الدولية له كي يتمكن من بدء اللعب مع ناديه الجديد . 
 
يذكر أن تقارير كانت قد ربطت اللاعب بالانضمام لنادي الشباب عطفاً على علاقته الجيدة مع المدرب سامي الجابر قبل أن يقرر الفيفا عقوبة النادي السعودي ومنعه من التعاقدات الشتوي، وهو ما حدا باللاعب البرازيلي للموافقة على عرض كروزيرو. 

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