النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
اتضحت تباشير نتائجه من خلال أرقام الموازنة الأولى بعد إطلاق التحول الوطني 2020

"برنامج التوازن المالي".. تعرّف على سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه

بعد إخلاء سبيل "الباكستاني".. ألمانيا تبحث عن "تونسي" متهم بتنفيذ هجوم برلين

ذكر تقرير إخباري، مساء أمس الأربعاء، أن التونسي أنيس عماري، المشتبه به الرئيس في حادث الدهس الذي استُخدمت فيه شاحنة بإحدى أسواق عيد الميلاد في برلين، أجرى بحثاً عبر شبكة الإنترنت حول كيفية صنع العبوات الناسفة، وتواصل مع تنظيم "داعش".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته أن "عماري" (24 عاماً) تواصل مع التنظيم المتطرف مرة واحدة على الأقل، وكان مدرجاً على القائمة الأمريكية للممنوعين من السفر.

ووفق "الألمانية" يُعتقد أن "عماري" الذي له عدة أسماء مستعارة، وكان يواجه الترحيل، قد فرّ من موقع الهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي، وخلّف 12 قتيلاً و48 مصاباً، وتم العثور على وثائق إثبات هوية خاصة بـ"عماري" في الشاحنة.

وكان "عماري" يخضع للمراقبة خلال الفترة من مارس حتى سبتمبر، ويشتبه في أنه خطط لسرقة أموال من أجل شراء سلاح آلي ربما لتنفيذ هجوم في المستقبل، بحسب سلطات التحقيق في برلين.

وكانت قد قامت الشرطة الألمانية أمس بحملة مطاردة لتوقيف منفذ الاعتداء الدامي بشاحنة على سوق الميلاد في برلين، الذي تبناه تنظيم "داعش"، والذي نُفِّذ مساء الاثنين في موقع يرتاده عدد كبير من السياح أوقع بحسب آخر حصيلة 12 قتيلاً، وعشرات الجرحى.

ووفق "الفرنسية" اضطر المحققون إلى الإفراج مساء الثلاثاء عن المشتبه به الوحيد الذي أوقفوه، وهو طالب لجوء باكستاني؛ بسبب عدم وجود أدلة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بعد إخلاء سبيل "الباكستاني".. ألمانيا تبحث عن "تونسي" متهم بتنفيذ هجوم برلين
سبق

ذكر تقرير إخباري، مساء أمس الأربعاء، أن التونسي أنيس عماري، المشتبه به الرئيس في حادث الدهس الذي استُخدمت فيه شاحنة بإحدى أسواق عيد الميلاد في برلين، أجرى بحثاً عبر شبكة الإنترنت حول كيفية صنع العبوات الناسفة، وتواصل مع تنظيم "داعش".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته أن "عماري" (24 عاماً) تواصل مع التنظيم المتطرف مرة واحدة على الأقل، وكان مدرجاً على القائمة الأمريكية للممنوعين من السفر.

ووفق "الألمانية" يُعتقد أن "عماري" الذي له عدة أسماء مستعارة، وكان يواجه الترحيل، قد فرّ من موقع الهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي، وخلّف 12 قتيلاً و48 مصاباً، وتم العثور على وثائق إثبات هوية خاصة بـ"عماري" في الشاحنة.

وكان "عماري" يخضع للمراقبة خلال الفترة من مارس حتى سبتمبر، ويشتبه في أنه خطط لسرقة أموال من أجل شراء سلاح آلي ربما لتنفيذ هجوم في المستقبل، بحسب سلطات التحقيق في برلين.

وكانت قد قامت الشرطة الألمانية أمس بحملة مطاردة لتوقيف منفذ الاعتداء الدامي بشاحنة على سوق الميلاد في برلين، الذي تبناه تنظيم "داعش"، والذي نُفِّذ مساء الاثنين في موقع يرتاده عدد كبير من السياح أوقع بحسب آخر حصيلة 12 قتيلاً، وعشرات الجرحى.

ووفق "الفرنسية" اضطر المحققون إلى الإفراج مساء الثلاثاء عن المشتبه به الوحيد الذي أوقفوه، وهو طالب لجوء باكستاني؛ بسبب عدم وجود أدلة.

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
09:13 AM

بعد إخلاء سبيل "الباكستاني".. ألمانيا تبحث عن "تونسي" متهم بتنفيذ هجوم برلين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
906

ذكر تقرير إخباري، مساء أمس الأربعاء، أن التونسي أنيس عماري، المشتبه به الرئيس في حادث الدهس الذي استُخدمت فيه شاحنة بإحدى أسواق عيد الميلاد في برلين، أجرى بحثاً عبر شبكة الإنترنت حول كيفية صنع العبوات الناسفة، وتواصل مع تنظيم "داعش".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته أن "عماري" (24 عاماً) تواصل مع التنظيم المتطرف مرة واحدة على الأقل، وكان مدرجاً على القائمة الأمريكية للممنوعين من السفر.

ووفق "الألمانية" يُعتقد أن "عماري" الذي له عدة أسماء مستعارة، وكان يواجه الترحيل، قد فرّ من موقع الهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي، وخلّف 12 قتيلاً و48 مصاباً، وتم العثور على وثائق إثبات هوية خاصة بـ"عماري" في الشاحنة.

وكان "عماري" يخضع للمراقبة خلال الفترة من مارس حتى سبتمبر، ويشتبه في أنه خطط لسرقة أموال من أجل شراء سلاح آلي ربما لتنفيذ هجوم في المستقبل، بحسب سلطات التحقيق في برلين.

وكانت قد قامت الشرطة الألمانية أمس بحملة مطاردة لتوقيف منفذ الاعتداء الدامي بشاحنة على سوق الميلاد في برلين، الذي تبناه تنظيم "داعش"، والذي نُفِّذ مساء الاثنين في موقع يرتاده عدد كبير من السياح أوقع بحسب آخر حصيلة 12 قتيلاً، وعشرات الجرحى.

ووفق "الفرنسية" اضطر المحققون إلى الإفراج مساء الثلاثاء عن المشتبه به الوحيد الذي أوقفوه، وهو طالب لجوء باكستاني؛ بسبب عدم وجود أدلة.

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,900
1200

1200

17 ديسمبر
5,378
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,752
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,085

كاريكاتير

مقاضي رمضان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة