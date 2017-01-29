بعد إعدام خادمة.. الفلبين تدرس وقف إرسال العمالة إلى الكويت

تدرس الفلبين بجدية وقف إرسال العمالة المنزلية للكويت؛ رداً على تنفيذ حكم الإعدام بالمواطنة الفلبينية المدانة في الكويت.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن وسائل إعلام فلبينية: أن وزارة العمل بالفلبين تتجه لتعليق إرسال عمالة منزلية للكويت "في أعقاب تنفيذ حكم الإعدام الأربعاء الماضي بفلبينية تُدعى (جاكتيا باو) بعد إدانتها بقتل ابنة كفيلتها".

ونقل التقرير عن وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيللو القول إنه "سيتم التشاور مع المؤسسات الحكومية والجهات المعنية لتنفيذ هذا الإيقاف"، لافتاً إلى أنه "كانت هناك نداءات متزايدة لهذا الإيقاف بعد الانتهاكات التي مرت بها العمالة الفلبينية خصوصاً عاملات المنازل".

وأضاف: "ننظر بجدية لهذه النداءات، وسيتم اتخاذ قرار بشكل عاجل قريباً في هذا الإيقاف المقترح".

وذكر التقرير أن "بيللو الذي كان في روما وقت تنفيذ حكم الإعدام، طار في أعقابها فوراً إلى الكويت لمتابعة وضع فلبيني آخر يدعى (إليبيدو لانو) محكوم عليه بالإعدام أيضاً؛ لإدانته بقتل مقيم من بني جلدته".

وأشار التقرير إلى تأكيد الوزير "التفكير بعناية في هذا الإيقاف الموقت؛ لأنهم لا يريدون أن يساء فهمه كعمل انتقامي"، مختتماً تصريحه بالقول: "العمالة الفلبينية تهاجر من أوطانها بحثاً عن حياة أفضل لأسرها، ولكنها لسوء الحظ تواجه أسوأ كابوس في هذه الدول".