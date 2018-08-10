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بعد النفي السعودي.. الإمارات والبحرين: لم نفتح المجال للطيران القطري

المنامة توضح: الممرات الجوية فوق أعالي البحار مفتوحة للملاحة الجوية

نفى المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، سيف السويدي، اليوم، فتح المجال الجوي السيادي للدولة أمام عبور الطائرات المسجلة في قطر.

وذكر السويدي أن "ما تم السماح به هو استخدامها للأجواء التي تقع فوق المياه الدولية وتديرها دولة الإمارات".

وبدورها نفت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، اليوم الأربعاء، صحة ما نشر من أخبار بخصوص فتح المملكة مجالها الجوي للخطوط القطرية، مؤكدة أن هذه الأنباء المتداولة "غير صحيحة ومخالفة للواقع".

وذكرت شؤون الطيران المدني، في البحرين عبر بيان لها أن الأجواء الوطنية السيادية للمملكة مغلقة على الطائرات المملوكة والمسجلة في دولة قطر، وأن جميع الممرات الجوية فوق أعالي البحار مفتوحة للملاحة الجوية بكافة أنواعها من 11 يونيو 2017، ولم يطرأ عليها أي تغيير.

وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة أنباء البحرين: شؤون الطيران المدني نفذت الإجراءات التي تم اتخاذها، بالتعاون والتنسيق مع مكتب منظمة الطيران المدني الدولي الإقليمي بالقاهرة، من أجل تعزير السلامة الجوية فوق المياه الدولية.

وأردف البيان: تضمنت الإجراءات "تخصيص مسارات طوارئ إضافية فوق أعالي البحار في إقليم البحرين لمعلومات الطيران، وهو إجراء اتخذ من قبل المملكة لضمان سلامة الحركة الجوية فوق المياه الدولية التي كلفتها منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بإدارتها".

وأكد البيان أن كل ما سبق لا يعني إطلاقا أن البحرين قد سمحت بمرور الطيران القطري فوق أجوائها السيادية.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي قد أكدت ، الأربعاء، أن ادعاء الخطوط الجوية القطرية دخولها أجواء المملكة من الغرب "غير صحيح".

وقالت الهيئة: "مستمرون بالمقاطعة ومنع الطائرات المسجلة في قطر من استخدام مطارات المملكة وعبور أجوائها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد النفي السعودي.. الإمارات والبحرين: لم نفتح المجال للطيران القطري
سبق

نفى المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، سيف السويدي، اليوم، فتح المجال الجوي السيادي للدولة أمام عبور الطائرات المسجلة في قطر.

وذكر السويدي أن "ما تم السماح به هو استخدامها للأجواء التي تقع فوق المياه الدولية وتديرها دولة الإمارات".

وبدورها نفت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، اليوم الأربعاء، صحة ما نشر من أخبار بخصوص فتح المملكة مجالها الجوي للخطوط القطرية، مؤكدة أن هذه الأنباء المتداولة "غير صحيحة ومخالفة للواقع".

وذكرت شؤون الطيران المدني، في البحرين عبر بيان لها أن الأجواء الوطنية السيادية للمملكة مغلقة على الطائرات المملوكة والمسجلة في دولة قطر، وأن جميع الممرات الجوية فوق أعالي البحار مفتوحة للملاحة الجوية بكافة أنواعها من 11 يونيو 2017، ولم يطرأ عليها أي تغيير.

وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة أنباء البحرين: شؤون الطيران المدني نفذت الإجراءات التي تم اتخاذها، بالتعاون والتنسيق مع مكتب منظمة الطيران المدني الدولي الإقليمي بالقاهرة، من أجل تعزير السلامة الجوية فوق المياه الدولية.

وأردف البيان: تضمنت الإجراءات "تخصيص مسارات طوارئ إضافية فوق أعالي البحار في إقليم البحرين لمعلومات الطيران، وهو إجراء اتخذ من قبل المملكة لضمان سلامة الحركة الجوية فوق المياه الدولية التي كلفتها منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بإدارتها".

وأكد البيان أن كل ما سبق لا يعني إطلاقا أن البحرين قد سمحت بمرور الطيران القطري فوق أجوائها السيادية.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي قد أكدت ، الأربعاء، أن ادعاء الخطوط الجوية القطرية دخولها أجواء المملكة من الغرب "غير صحيح".

وقالت الهيئة: "مستمرون بالمقاطعة ومنع الطائرات المسجلة في قطر من استخدام مطارات المملكة وعبور أجوائها".

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
04:01 PM

بعد النفي السعودي.. الإمارات والبحرين: لم نفتح المجال للطيران القطري

المنامة توضح: الممرات الجوية فوق أعالي البحار مفتوحة للملاحة الجوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
14,384

نفى المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، سيف السويدي، اليوم، فتح المجال الجوي السيادي للدولة أمام عبور الطائرات المسجلة في قطر.

وذكر السويدي أن "ما تم السماح به هو استخدامها للأجواء التي تقع فوق المياه الدولية وتديرها دولة الإمارات".

وبدورها نفت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، اليوم الأربعاء، صحة ما نشر من أخبار بخصوص فتح المملكة مجالها الجوي للخطوط القطرية، مؤكدة أن هذه الأنباء المتداولة "غير صحيحة ومخالفة للواقع".

وذكرت شؤون الطيران المدني، في البحرين عبر بيان لها أن الأجواء الوطنية السيادية للمملكة مغلقة على الطائرات المملوكة والمسجلة في دولة قطر، وأن جميع الممرات الجوية فوق أعالي البحار مفتوحة للملاحة الجوية بكافة أنواعها من 11 يونيو 2017، ولم يطرأ عليها أي تغيير.

وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة أنباء البحرين: شؤون الطيران المدني نفذت الإجراءات التي تم اتخاذها، بالتعاون والتنسيق مع مكتب منظمة الطيران المدني الدولي الإقليمي بالقاهرة، من أجل تعزير السلامة الجوية فوق المياه الدولية.

وأردف البيان: تضمنت الإجراءات "تخصيص مسارات طوارئ إضافية فوق أعالي البحار في إقليم البحرين لمعلومات الطيران، وهو إجراء اتخذ من قبل المملكة لضمان سلامة الحركة الجوية فوق المياه الدولية التي كلفتها منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بإدارتها".

وأكد البيان أن كل ما سبق لا يعني إطلاقا أن البحرين قد سمحت بمرور الطيران القطري فوق أجوائها السيادية.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي قد أكدت ، الأربعاء، أن ادعاء الخطوط الجوية القطرية دخولها أجواء المملكة من الغرب "غير صحيح".

وقالت الهيئة: "مستمرون بالمقاطعة ومنع الطائرات المسجلة في قطر من استخدام مطارات المملكة وعبور أجوائها".

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